Lego: Neues Space Shuttle Discovery aus 2354 Teilen

Lego bringt in Zusammenarbeit mit der NASA ein Modell des Space Shuttles Discovery auf den Markt. Das 180 Euro Bauset besteht aus genau 2354 Teilen und richtet sich laut Lego an erwachsene Nutzer. Teil des Sets ist auch das Weltraumteleskop Hubble, das 1990 von Discovery ins All gebracht wurde.

Lego zeigt das neue Discovery-Bauset

Das Lego-Weltraumteleskop hat bewegbare Solarmodule und eine Klappe, das Discovery-Shuttle unter anderem ein aufklappbares Cockpit und einen Roboterarm. Die Größe des Shuttles gibt Lego mit 21 Zentimetern Höhe, 54 Zentimetern Länge und 34 Zentimetern Breite an. Ins Cockpit passen fünf Lego-Astronauten, mehrere Halterungen zum Aufstellen des Space Shuttles werden mitgeliefert. Das Lego Space Shuttle Discovery ist ab dem 1. April verfügbar und kann bei Lego bestellt werden.

40-jähriges Space-Shuttle-Jubiläum

Mit der Veröffentlichung des neuen Discovery-Modells feiert Lego das 40. Jubiläum des ersten Space-Shuttle-Flugs: Am 12. April 1981 startete das Shuttle Columbia vom Kennedy Space Center mit zwei Astronauten, die am 14. April nach 36 Erdumrundungen wieder landeten. Discovery ist das Space Shuttle, das zu den meisten Missionen aufgebrochen ist. Das Shuttle war 27 Jahre in Betrieb und startete 39 Mal. Heute ist das Shuttle im Smithsonian National Air and Space Museum ausgestellt.

Das aktuelle Discovery-Bauset ist nicht das erste Mal, das sich Lego dem bekannten Space Shuttle widmet: Eine kleinere Version der Raumfähre veröffentlichte Lego etwa 2003. Die neue Fassung ist laut Hersteller die bisher größte Lego-Version der Discovery. Lego hat außerdem weitere Raumfahrt-Bausets in Kooperation mit der NASA veröffentlicht. Dazu gehört etwa die Mondlandefähre Apollo 11, die Rakete Apollo Saturn V und ein Modell der Internationalen Raumstation ISS.

