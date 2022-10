Lego-Roboter: Die Gewinner unseres Botti-Wettbewerbs

Im August feierte Lego den 90. Geburtstag. Da unser News-Maskottchen "Botti" selbst ein großer Klemmbaustein-Fan ist, hatten wir Sie dazu aufgerufen, unseren Botti aus Lego nachzubauen.

Aus den Einsendungen hat die Redaktions-Jury nun die besten Kreationen ausgewählt. Die drei Bestplatzierten erhalten jeweils ein Jahresabo von heise+, den Gewinner prämieren wir außerdem mit einem Unikat, dem handbemalten 3D-gedruckten Botti aus dem Titelbild.

Gewinner: Jakob Breinl

Der Sieger-Botti des 16-jährigen Jakob Breinl (Bild: Jakob Breinl)

Gewonnen hat unseren Botti-Wettbewerb der 16-jährige Jakob Breinl aus Österreich. Herzlichen Glückwunsch!

Wie die meisten hat er schon in der frühen Kindheit begonnen, mit Klemmbausteinen zu spielen. Doch während viele irgendwann damit aufhören, betreibt er inzwischen seit drei Jahren einen eigenen kleinen Bauanleitungsshop auf Rebrickable.

Entworfen hat er den Lego-Botti mit Bricklink Stud.io, die 22-seitige PDF-Anleitung umfasst 49 Bauschritte. Der Lego-Botti hat insgesamt 234 Teile und wiegt 150 Gramm.

Auch wenn Jakob Bottis Mund als "Nase" interpretiert hat, gab für die Jury die größte Originaltreue und der Gesichtsausdruck den Ausschlag bei der Bewertung. Die "Nase" besteht übrigens aus einer sogenannten "Hose Rigid", einem Verbindungsstück für Lego-Pneumatikschläuche.

PDF-Anleitung und Teileliste im IO-Format des Siegers als Download

2. Platz: Martin Möller

Martin Möllers "Brickheadz Botti" erreichte Platz 2 des Wettbewerbs. (Bild: Martin Möller)

Bottis Klemmbaustein-Inkarnation von Martin Möller hat es auf den zweiten Platz geschafft. Sein deutlich schlankerer Lego-Botti besteht aus nur 105 Teilen und ist damit der kleinste im Bunde.

Unser Aufruf in dem Artikel über Lego-MOCs (My Own Creation) hatte ihn dazu inspiriert, "mal eben" einen "Brickheadz Botti" zu entwerfen und bei unserem Wettbewerb einzureichen.

PDF-Anleitung und Teileliste im IO-Format des Zweitplatzierten als Download

3. Platz: Philipp Reitmeier

Philipp Reitmeiers Kreation wählte die Jury auf den dritten Platz. (Bild: Philipp Reitmeier)

Die untere Hälfte von Philipp Reitmeiers Botti-MOC kommt unserem 3D-gedruckten Original-Botti am nächsten.

Die obere Hälfte des aus insgesamt 169 Teilen bestehenden Klemmbaustein-Roboters konnte die Jury allerdings nicht vollends überzeugen. So reichte es für seine Kreation schließlich "nur" zum dritten Platz bei unserem Wettbewerb – gleichwohl eine tolle Leistung!

PDF-Anleitung und Teileliste im IO-Format des Drittplatzierten als Download

Die Redaktion dankt allen Teilnehmern des Wettbewerbs und gratuliert den Gewinnern!

(vza)