Lego UCS: Neues Landspeeder-Set zum Star Wars Day

Pünktlich zum Star Wars Day am 4. Mai bringt Lego ein neues Sternenkrieger-Modell in den Handel: Luke Skywalkers Landspeeder ist eine deutlich größere UCS-Ausgabe (Ultimate Collector Series) eines Sets, das Lego bereits in klein anbietet. Der neue Landspeeder kostet 200 Euro und besteht aus knapp 1900 Teilen.

Die Sammleredition von Lukes Landspeeder ist zusammengebaut 50 Zentimeter lang, 30 Zentimeter breit und 17 Zentimeter hoch – kein Vergleich zum 20 Zentimter langen und 11 Zentimeter breiten Mini-Modell des Landspeeders, das Lego in seinem Store derzeit ebenfalls noch listet. Das neue Sammlerset empfiehlt Lego für erwachsene Star-Wars-Fans. Es kommt mit einem Standfuß und einem Info-Schildchen, außerdem sind zwei Lego-Figuren Teil des Pakets: C-3PO und Luke samt blauem Lichtschwert und Elektro-Fernglas.

Das Modell ist dem X-34 Landspeeder nachempfunden, den Luke im ersten Star-Wars-Film "Eine neue Hoffnung" durch die Wüste Tatooines steuert. Der Landspeeder war bereits mehrmals Gegenstand von Lego-Bausets, das neue Modell ist dem Hersteller zufolge aber der detaillierteste Nachbau.

Windschutzscheibe und offenes Triebwerk

Zu den neuen Teilen gehört eine große, speziell geformte Windschutzscheibe. Lego betont zudem den Detailgrad des Modells: So wurden einige Kratzer eingebaut und verschiedene Schrottteile ergänzt. Der linken Turbine fehlt außerdem ihre Abdeckung, sodass sie einen Blick auf die verkabelten Innereien offenbart.

Entworfen wurde das Set von Designer César Carvalhosa Soares, der unter anderem auch die bekannte Cantina in Mos Eisley (ab 278 €) verklemmbausteint hat. Der neue Landspeeder wird Teil der UCS-Sammlung von Star-Wars-Modellen, der unter anderem auch ein AT-AT-Kampfläufer für 800 Euro angehört. Auch der Lego Millenium Falcon (ab 678,99 €) und der Lego Sternenzerstörer (ab 619 €) gehören dieser kostspieligen Lego-Sammlung an.

(dahe)