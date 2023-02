Leica: Zwei neue Objektive für den L-Mount

Auch der L-Mount erhält neue Objektive. Leica bietet ab sofort mit dem "Summicron-SL 1:2/35 Asph" und dem "Summicron-SL 1:2/50 Asph" zwei günstigere Alternativen zu den beiden APO-Varianten mit gleicher Brennweite und Blendenöffnung, die der Hersteller schon im Portfolio hat. Dafür fällt die Linsenkonstruktion etwas einfacher aus. Das 35 Millimeter Objektiv setzt auf elf Linsen in neun Gruppen (APO: 13 / 11), bei der 50 Millimeter Normalbrennweite sind es neuen Linsen in acht Gruppen (APO: 12 /10). Entsprechend geringer ist bei beiden neuen Objektiven auch die Anzahl an Speziallinsen zur Verringerung von Abbildungsfehlern. Dennoch verspricht Leica auch für diese Optiken eine hohe Abbildungsleistung mit geringen chromatischen Aberrationen.

Das Summicron-SL 1:2/35 Asph. bietet die perfekte Brennweite für die Street- und Reportagefotografie und ist eine günstige und leichte Alternative zum APO-Summicron-SL 35mm 2.0 Asph. (Bild: Leica)

Summicron-SL 1:2/35 Asph.

Das Summicron ist eine typische Street- und Reportagebrennweite. Das Objektiv bietet einen Bildwinkel nahe dem menschlichen Sehen und macht damit authentische Aufnahmen möglich. Im Vergleich zur teureren apochromatischen Optik ist das Objektiv mit 370 Gramm nur etwa halb so schwer und erlaubt mit seinen geringen Abmessungen unauffälliges Fotografieren. Leica bezeichnet es als eines der kompaktesten und leichtesten Objektive des SL-Systems. Der Autofokus soll schnell und leise bis zur Naheinstellgrenze von 24 Zentimetern arbeiten, womit das Objektive neben der Fotografie auch gute Dienste bei Videoaufnahmen leisten dürfte.

Summicron-SL 1:2/50 Asph.

Auch die Normalbrennweite wiegt lediglich 370 Gramm und damit nur halb so viel wie das APO-Pendant. Dazu ist die Brennweite passend für eine Fülle unterschiedlicher Motive. Von Landschaft bis Porträt ist man mit dem Summicron für zahlreiche Motive gerüstet. Der Linearantrieb des Autofokus soll laut Hersteller schnell und gleichmäßig fokussieren und die Optik damit auch beim Filmen zu einer guten Wahl machen.

Beide Objektive sind ab sofort im Handel erhältlich. Das Summicron-SL 1:2/35 Asph. für 2250 Euro und das Summicron-SL 1:2/50 Asph. für 1950 Euro. Für Einsteiger in das SL-System bietet Leica zusätzlich neue Kamerakits mit der Leica SL2 oder SL2-S als Bundle mit den neuen Objektiven an. Die Preise liegen zwischen 6090 Euro für die Leica SL2-S mit dem 50 mm f/2.0 und 8200 Euro für die Leica SL2 mit dem 35 mm f/2.0. Bis Ende April erhalten Käufer einen Gutschein im Wert von 1000 Euro.

