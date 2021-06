Lenovo Go: Notebook-Nachrüstkit für kabelloses Laden

Lenovo will Notebooks ohne direkte Kabelverbindung aufladen. Das Wireless Charging Kit lässt sich künftig bei vielen Mobilgeräten nachrüsten und übernimmt den Ladevorgang mit Hilfe von zwei Teilen: Die Basis besteht aus zahlreichen Metall-"Tiles", durch die Strom fließt. Der Empfänger wird per Klebestreifen an der Unterseite des Notebooks befestigt, mit USB Typ C verbunden und schließt mittels zweier Metallkontakte den Schaltkreis über die Tiles, um so den Ladevorgang des Akkus anzustoßen.

Das Ganze soll bei quasi allen Notebooks funktionieren, die einen Typ-C-Port mit USB-Power-Delivery-Funktion aufweisen, und ist nicht auf Modelle von Lenovo beschränkt. Aufgrund der Basis- und Adaptergröße empfiehlt Lenovo das Wireless Charging Kit allerdings ausschließlich für 13 bis 14 Zoll große Notebooks in Kombination mit einem 45 oder 65 Watt starken Netzteil.

Hohe Effizienz, eingeschränkter Nutzen

Die Technik stammt von der Firma Energysquare, die das Ganze "Power by Contact" nennt und anders als bei anderen Systemen auf Induktion verzichtet. Die Effizienz soll dafür bei hohen 93 Prozent liegen. Ein Controller handelt im Rahmen eines USB-Handshakes die passende Spannung und Stromstärke aus.

Beim Nachrüstkit muss man allerdings mit Einschränkungen leben: Der Adapter belegt einen USB-Anschluss und macht das Notebook dicker sowie knapp 50 Gramm schwerer – einzig für den Vorteil, das Netzteilkabel beim Transport nicht abnehmen zu müssen. Alternativ können Hersteller die Energysquare-Technik ins Notebook integrieren und damit nutzungsfreundlicher machen. Lenovo wäre dafür wohl der erste große Kandidat.

Das Wireless Charging Kit soll im Januar 2022 unter der Lenovo-Marke Go in den Handel gelangen. Die Preisempfehlung liegt bei 140 Euro. Ein Netzteil befindet sich nicht im Lieferumfang.

(mma)