Lenovo IdeaCentre 3: Büro-PCs mit AMD-Zen-Prozessoren ab 195 Euro

Mehrere Händler verkaufen zurzeit Lenovos Büro-PCs der Serie IdeaCentre 3 mit Rabatt. Wer kurzfristig einen günstigen Desktop-PC mit ausreichender Leistung für Office-Programme benötigt, kann zuschlagen. Ins Auge fallen drei Modelle mit AMDs Einsteiger-Zen-Prozessoren Ryzen 3 3250U, Athlon 3050e und 3020e (ohne Zusatznamen). Alle drei nutzen zwei CPU-Kerne samt integrierter Radeon-Grafikeinheit; das Ryzen-Modell arbeitet dank Simultaneous Multithreading (SMT) vier Threads ab.

Die günstigste Variante mit 3020e verkauft Media Markt für knapp 195 Euro. Aufgrund des Preises müssen Nutzer Abstriche bei der Ausstattung machen: Windows 10 Home ist auf einer 1 TByte großen Festplatte vorinstalliert und nicht auf einer SSD. Zudem verbaut Lenovo einen einzelnen DDR4-2400-Riegel im Single-Channel – Nutzer können dank freien Steckplätzen einen zweiten RAM-Riegel und eine M.2-SSD (SATA 6G oder PCIe 3.0 x4) nachrüsten. Ein 90-Watt-Netzteil ist intern im 7,4-Liter-Gehäuse verbaut.

SSD im 270-Euro-PC

Mehrere Händler führen ab 270 Euro eine Konfiguration, die sich dank Athlon 3050U, 256-GByte-SSD und 8 GByte RAM (Dual-Channel) im Alltag deutlich flotter anfühlen dürfte. Wer mehr Speicherplatz benötigt, kann eine 3,5-Zoll-HDD oder per Adapter eine 2,5-Zoll-SSD nachrüsten.

Als Bildausgang steht in allen drei Fällen ein einzelner HDMI-1.4-Anschluss zur Verfügung, der für Full HD (1920 × 1080 Pixel) oder WQHD (2560 × 1440 Pixel) bei 60 Hertz ausreicht. Ultra-HD-Monitor (3840 × 2160 Pixel) können nur 30 Hertz darstellen. Zusätzlich steht insgesamt achtmal USB Typ A bereit, darunter zweimal USB 3.2 Gen 1 mit 5 GBit/s (früher 3.0) und sechsmal USB 2.0. Ins Internet geht der IdeaCentre 3 per Gigabit-Ethernet oder Wi-Fi 5 (WLAN 802.11ac). Peripherie können Nutzer auch drahtlos per Bluetooth 5.0 verbinden. Audio-Klinken befinden sich vorne am I/O-Panel nebst SD-Kartenleser.

(mma)