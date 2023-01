Lenovo Tab Extreme: Riesen-Tablet und mobiler 14,5-Zoll-Monitor

Das Tab Extreme hat seinen Namen redlich verdient. Das Android-Tablet, das Lenovo auf der CES vorgestellt hat, ist ein Ungetüm mit 14,5-Zoll-Display. Unterwegs dient es nicht nur als Entertainer und Notebook-Ersatz, sondern auch – per USB-C an einen Windows-PC angebunden – als mobiler Zweitmonitor. Das 1299 Euro teure Gerät will Lenovo im Juni auf den Markt bringen.

Das Prunkstück des High-End-Tablets, der 14,5-Zoll-OLED-Bildschirm, stellt 3000 × 1876 Pixel (244 dpi) im 16:10-Format dar. Laut Lenovo deckt das Panel den DCI-P3-Farbraum ab und erreicht eine maximale Helligkeit von 500 cd/m². Das 14,5-Zoll-Display des Konkurrenten Tab S8 Ultra von Samsung strahlt maximal 700 cd/m² hell. Wie dieses stellt das Tab Extreme eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz dar. Die Selfiecam sitzt im oberen Rand, wenn das Tablet im Querformat gehalten wird, praktisch für Videotelefonate.

Hülle im Apple-Stil

Zweites Highlight des Tab Extreme ist die maßgeschneiderte zweigeteilte Hülle, die Lenovo gesondert verkauft. Als Ganzes dient diese als Transportschutz und Tastatur. Auch der Stift hat darin Platz. Aufgeklappt hält die Hülle das Tablet ähnlich wie Apples Magic Keyboard das iPad schwebend in Position. So kann man am Tablet wie mit einem Laptop auf dem Schoß arbeiten. Diese Konfiguration bringt rund 1,5 Kilo auf die Waage, das Tablet allein wiegt 740 Gramm.

Aus der Hülle lässt sich zudem ein kleiner Kickstand herauslösen, der magnetisch an der Rückseite des Tablets haftet und dieses vertikal oder horizontal auf dem Tisch aufrichtet. Anstelle der Tastaturhülle liefert Lenovo das Tablet mit einer einfacheren Foliohülle samt Stift aus. Zum Preis für die Tastaturhülle machte Lenovo bislang keine Angaben.

Angetrieben wird das Tablet von einem MediaTek-Chip, dem Dimensity 9000, und 12 GByte RAM. Der Achtkerner besteht aus einem schnellen ARM Cortex-X2-Ultra-Core (3 GHz), drei A710-Kernen (2,85 GHz) und vier Energiesparkernen (A510, bis zu 1,8 GHz). Der 256 GByte fassende interne Speicher lässt sich um maximal 1 TByte erweitern. Zudem hat eine nanoSIM-Karte Platz im Einschubfach. Der 12.300 mAh fassende Akku soll bis zu 12 Stunden Videowiedergabe in Dauerschleife ermöglichen.

Lenovo liefert das Tab Extreme mit Android 13 aus und verspricht, Upgrades auf Versionen 14, 15 und 16 zu liefern und vier Jahre Sicherheitspatches ab Marktstart, also bis Sommer 2027.

(rbr)