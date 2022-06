Lenovo ThinkSmart One: Lautsprecher-Webcam-PC mit Intel-CPU für Fernseher

Lenovos ThinkSmart One vereint einen kompakten Desktop-PC mit einem Stereo-Lautsprecher, einer Full-HD-Webcam und zahlreichen integrierten Mikrofonen zu einem hybriden Videokonferenzsystem. Der Hersteller rückt das Zusammenspiel mit Fernsehern in den Fokus, auf denen ohne angeschlossenen PC keine Programme wie Microsoft Teams oder Zoom laufen. Dazu lässt sich das System auch an eine Wand montieren.

Im Inneren des ThinkSmart One werkelt Intels vierkerniger Embedded-Prozessor Core i5-1145G7E aus der CPU-Baureihe Tiger Lake-U samt vPro-Support. Ein neueres Alder-Lake-Modell wäre zwar schneller, für den Anwendungszweck sollte die Leistung von vier Tiger-Lake-Kernen aber allemal ausreichen. Dem Prozessor stehen 8 GByte DDR4-RAM zur Seite, Windows 10 IoT Enterprise ist auf einer 256 GByte großen SSD vorinstalliert.

Dreimal HDMI, zweimal Ethernet

Zwei Fernseher beziehungsweise Monitore lassen sich per HDMI 2.0 anschließen, optional kann die ThinkSmart One über einen dritten HDMI-Anschluss auch ein Bildsignal durchschleusen, etwa wenn man ein Notebook anschließt. Ansonsten gibt es viermal USB, darunter zwei Typ-C-Anschlüsse mit einer Übertragungsrate von 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1, früher USB 3.0 genannt) und zweimal Gigabit-Ethernet. Alternativ geht die Box auch per Wi-Fi 6 ins Internet. Die Stromzufuhr erfolgt wahlweise per USB Typ C oder Ethernet (Power-over-Ethernet, PoE).

Die Full-HD-Kamera und die acht Mikrofone decken einen weiten Winkel ab, mit dabei sind eine Echo- und Rauchunterdrückung. Die Hardware lässt sich mit einem 10,1 Zoll großen LC-Touch-Display ansteuern, das 1280 × 800 Pixel darstellt – etwa zur Einstellung der Lautstärke.

Die Auslieferung des ThinkSmart One beginnt im November. Zum Preis äußerte sich Lenovo bei der Ankündigung noch nicht.

