Lenovo ThinkVision: Bis zu 86 Zoll große Touch-TVs mit Android und WLAN

Lenovo kündigt drei sogenannte Large Format Displays (LFD) der ThinkVision-Serie an: den T65, T75 und T86. Die Kennzeichnungen entsprechen den Bildschirmdiagonalen, während sich die grundlegende Technik weitgehend ähnelt. So lassen sich alle drei Modelle mit bis zu 20 Berührungen gleichzeitig per Touch bedienen, sie integrieren ein System-on-Chip (SoC) und laufen wahlweise mit eigenständigem Android 9 oder einem angeschlossenen PC. Im Grunde handelt es sich um anschlussreiche Smart-TVs ohne integrierte Tuner.

Alle drei Modelle stellen 3840 × 2160 Pixel (Ultra HD) mit 60 Hertz dar, leuchten mit bis zu 400 cd/m², decken den NTSC-Farbraum zu 85 Prozent ab und kommen auf eine Reaktionszeit von 8 ms (GtG). Die beiden kleineren Displays T65 und T75 verwenden IPS-Panels, im größeren T86 sitzt ein VA-Panel. Letzteres deckt auch den sRGB-Farbraum nahezu vollständig ab und hat ein größeres Kontrastverhältnis von 4000:1 statt 1200:1.

Für hybride Konferenzen geeignet

Die ThinkVision-LFDs sind für Konferenzräume gedacht und bringen Technik für hybride Konferenzen mit, im Wesentlichen also abnehmbare Webcams mit 4K-Auflösung und acht eingebaute Mikrofone. Die Fernseher funken per Wi-Fi 5 (WLAN 802.11ac) und Bluetooth 5.0, lassen sich aber auch über zwei RJ45-Anschlüsse (Gigabit-Ethernet) in Netzwerke integrieren.

Anschlussseitig gibt es zudem unter anderem HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, altertümliches VGA und USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, früher USB 3.0 genannt), darunter Typ-C-Ports mit Ladefunktion bis 15 Watt. Daten lassen sich zügig über Micro-SD-Karten einspielen. Drahtlose Direktverbindungen zu PCs sind über den W20 Wireless Dongle möglich.

Integrierter Vierkern-Prozessor

Das integrierte SoC verwendet vier CPU-Kerne des Typs Cortex-A73, eine Mali-G52-Grafikeinheit mit zwei Shader-Clustern (MC2), 4 GByte RAM und 64 GByte eMMC als Massenspeicher. Lenovo gibt nicht an, um welchen Prozessor es sich handelt. Die Daten passen allerdings zum Mediatek MT9950 (Datenblatt).

Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 3000 Euro für den ThinkVision T65, 4000 Euro für den ThinkVision T75 und 7000 Euro für den ThinkVision T86. Lenovo will alle drei Modelle ab Juni 2022 ausliefern.

(mma)