Lenovo: Trend zum Homeoffice sorgt für Rekordumsätze

Der Computerhersteller Lenovo hat im zweiten Quartal einen Umsatz von 14,5 Milliarden US-Dollar erzielt, ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Alle Geschäftsbereiche der Lenovo Gruppe verzeichnen nach den vorgelegten Geschäftszahlen ein starkes Wachstum. Entsprechend hoch fällt der Nettogewinn mit 310 Millionen Dollar aus, eine Steigerung um 53 Prozent im Jahresvergleich. Besonders profitierte Lenovo davon, dass bedingt durch die Corona-Pandemie das Arbeiten und Lernen stärker von zu Hause aus erfolgt, wie Lenovo am Dienstag in Hongkong mitteilte.

Yuanqing Yang, Vorsitzender und Geschäftsführer von Lenovo, interpretierte die positiven Ergebnisse des zweiten Quartals mit einem gewissen Stolz: "Unsere Rekordergebnisse in diesem Quartal spiegeln unser kontinuierliches Engagement wieder, die Anforderungen der wachsenden Arbeits-, Lern- und Freizeitökonomie zu erfüllen.“ Besonders der Umsatz mit Software und Services sei auf einen neuen Rekordwert angestiegen, ergänzte er. Für die Zukunft sieht er Lenovo gut aufgestellt und gerüstet. Die Welt würde sich der "neuen Normalität" weiter anpassen. Entsprechend würde es Wachstum in den Bereichen Geräte und Cloud-Infrastruktur geben. Hier wolle Lenovo sein Potenzial weiter ausbauen, um nachhaltig zu wachsen.

Hohes Wachstum bei Geräten, Software und Services

Lenovos Intelligent Devices Group (IDG) hat einen Rekordumsatz im Bereich der PC and Smart Devices Group (PCSD) in Höhe von 11,5 Milliarden Dollar bei einem Zuwachse von acht Prozent im Jahresvergleich hingelegt. Neben dem Trend zum Homeoffice und Lernen von zu Hause aus habe dabei auch der Fokus Lenovos auf schnellwachsende und höherpreisige Segmente zum Quartalswachstum beigetragen.

Auch die Mobile Business Group, das zweite Standbein der IDG verzeichnete ein Umsatzwachstum und erreicht wieder das Vorjahresniveau. Vom ersten zum zweiten Quartal stiegt der Umsatz um 39 Prozent. In Nordamerika sei das Wachstum von Lenovo weiter gefestigt, in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum habe das Wachstum angezogen.

Die Data Center Group (DCG) verzeichnete ein Umsatzwachstum von 11 Prozent im Jahresvergleich. Die DGC trägt nun 1,48 Milliarden Dollar zum Gesamtumsatz bei.

In der Intelligent-Transformation-Sparte fiel das Wachstum im zweiten Quartal besonders hoch aus: So wuchsen die Umsätze bei Smart Internet of Things um 36 Prozent, bei Smart Infrastructure um 21 Prozent und Smart Verticals um 72 Prozent im Jahresvergleich. Der Bereich Software und Services verzeichnete einen Umsatzanstieg um 39 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar. Dieser Bereich macht nun 8,5 Prozent des Konzernumsatzes aus.

Lenovo sieht für das zweite Halbjahr trotz möglicher Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Produktion und Lieferketten positiv in die Zukunft.

(olb)