Lenovo Yoga Slim 6: Das erste Notebook mit Ryzen 7040U

Lenovo stellt die 2023er-Generation seiner Premium-Notebook-Serie Yoga vor. Insgesamt zehn neue Modelle mit jeweils zahlreichen Konfigurationsoptionen gibt es – vom Yoga Slim 6 bis zum Yoga i9 Pro, alle mit 16:10-Displays. Insbesondere das Yoga Slim 6 fällt ins Auge, da es das erste Notebook ist, das die neuen U-Prozessoren von AMD beim Namen nennt.

Zur Auswahl stehen der Ryzen 5 7540U und der Ryzen 7 7840U. Bleibt sich AMD seiner Namensgebung treu, verwenden sie sechs beziehungsweise acht Zen-4-Kerne, gepaart mit einer RDNA3-Grafikeinheit.

AMD hat bisher nur die HS-Typen mit einer Thermal Design Power (TDP) von 35 bis 54 Watt vorgestellt. Die U-Modelle starten dagegen typischerweise bei 15 Watt und eignen sich somit für besonders kompakte und leichte Notebooks. Stärkere CPUs wie den Ryzen 7 7840HS setzt Lenovo im schwereren Yoga 7 Pro ein – optional mit einer eigenständigen GPU in Form der GeForce RTX 3050 oder GeForce RTX 4050.

Wer noch mehr Leistung haben möchte, muss zum Yoga 9i Pro greifen, das es in den Größen 14,5 und 16 Zoll auch mit der GeForce RTX 4070 und GeForce RTX 4060 gibt. Lenovo legt sie ausschließlich mit Intel-Prozessoren auf, bis hin zum 14-Kerner Core i9-13905H.

Yoga Slim 6 mit USB4

Das Yoga Slim 6 ist derweil 14 Zoll groß und mit einem Gewicht von 1,31 Kilogramm das leichteste Notebook unter Lenovos Neuankündigungen. Bei den Anschlüssen klotzt Lenovo nicht, aber es ist alles Notwendige dabei: zweimal USB Typ C, darunter je einmal USB4 und USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, früher USB 3.0 genannt), einmal USB 3.2 Gen 1 Typ A, HDMI 2.1 und eine Audio-Kombiklinke. Drahtlos wählt sich das Yoga Slim 14 in Wi-Fi-6E-Netze ein und bindet Peripherie über Bluetooth 5.1 an.

Bei den Display-Optionen sind die IPS-Panels hochauflösend: Es gibt eine matte Option mit 2880 × 1800 Pixeln, 120 Hertz, 400 cd/m² und vollständiger sRGB-Abdeckung. Eine günstigere Konfiguration senkt die Auflösung auf 2240 × 1400 Pixel und stellt 60 Hertz mit maximal 300 cd/m² dar.

Nicht mehr zeitgemäß wirkt die geringe Auflösung beim optionalen OLED-Panel mit 1920 × 1200 Pixeln (60 Hertz, 400 cd/m², vollständige DCI-P3-Abdeckung). Dass es bessere OLED-Displays in der Größe gibt, zeigt Lenovo selbst: Das Yoga 7 (AMD) und Yoga 7i (Intel) gibt es mit einem OLED-Panel, das 2880 × 1800 Pixel mit 90 Hertz darstellt.

Die Auslieferungstermine erstrecken sich vom Mai bis August 2023. Das Yoga Slim 6 soll ab Juni für einen Startpreis von 899 Euro erhältlich sein – vermutlich mit dem Ryzen 5 7540U, 8 GByte LPDDR5-6400-RAM und einer kleinen NVMe-SSD. Damit gehört es zu den günstigsten Neuankündigungen von Lenovo.

Lenovos Yoga-Notebooks für das Jahr 2023 Notebook Display CPU ab CPU bis GPU Preis ab Verfügbarkeit Yoga Slim 6 14" Ryzen 5 7540U Ryzen 7 7840U iGPU 899 € Juni 2023 Yoga Slim 7 14,5" Ryzen ? iGPU ? August 2023 Yoga 7 14", OLED oder IPS Ryzen 7000U ? iGPU 999 € Mai 2023 Yoga 7 16", IPS Ryzen 7000U ? iGPU 1.099 € Mai 2023 Yoga 7i 14", OLED oder IPS Core i-1300U/P ? iGPU 1.099 € Mai 2023 Yoga 7i 16", IPS Core i-1300U/P ? iGPU 1.199 € Mai 2023 Yoga 7i Pro 14,5", IPS Core i5-13500H Core i7-13700H iGPU, RTX 3050, 4050 999 € Mai 2023 Yoga 7 Pro 14,5", IPS Ryzen 5 7535HS Ryzen 7 7840HS iGPU, RTX 3050, 4050 899 € Mai 2023 Yoga 9i Pro 14,5", IPS, optional Mini-LED Core i5-13505H Core i9-13905H RTX 4050, 4060, 4070 2.299 € Juni 2023 Yoga 9i Pro 16", IPS, optional Mini-LED Core i7-13705H Core i9-13905H RTX 4060, 4070 2.299 € Juni 2023

(mma)