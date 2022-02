Lenovo erzielt Rekordquartal bei Umsatz und Wachstum

Die chinesische Lenovo Gruppe, Anbieter unter anderem von Notebooks, Tablets, Desktop-Computern und IT-Dienstleistungen, hat im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021/22 einen Rekord bei Umsatz und Gewinn erzielt, wie Lenovo in seinen Geschäftszahlen von Dienstag ausweist. Demnach steigerte der Konzern den Umsatz im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 20,1 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg um 62 Prozent auf 640 Millionen Dollar.

Für ein starkes Wachstum sorgte die Solutions and Services Group (SSG) von Lenovo, geht aus den Geschäftszahlen des dritten Quartals hervor, das im Dezember 2021 endete. Den Umsatz steigert die Untergruppe von Lenovo im Jahresvergleich um 25 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar. Der Bereich Support Services habe dabei ein Umsatzwachstum von 21 Prozent hingelegt.

Managed Services haben ein Umsatzplus von 50 Prozent erzielt. Lenovo führt den Anstieg auf die "TruScale as a Service"-Angebote zurück. In dem Bereich will Lenovo zukünftig weiter investieren und auch hybride Cloud-Lösungen und zusätzliche Software und Services vorantreiben. Lenovo sieht hier beträchtliche Marktchancen, beispielsweise im Bereich des Arbeitens von zu Hause aus, die für weiteres Umsatzwachstum genutzt werden sollen

.

Die Infrastructure Solution Group (ISG) habe erstmalig seit der Übernahme von IBM x86, der Serversparte, erstmalig die Profitabilitätsgrenze erreicht, schreibt Lenovo. Lenovo hatte 2014 IBM 86 von IBM übernommen. Der Umsatz stieg hier um 19 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar an. Die Umsätze von Cloud Service Providern seien um 38 Prozent angezogen, die von Unternehmen um 7 Prozent.

Premium-Bereich ausbauen

Die Intelligence Devices Group (IDG) habe ein Umsatzwachstum von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal erreicht und auf nunmehr 17,6 Milliarden Dollar gesteigert. Besonders Premium-PCs haben ein hohes Wachstum erzielt, etwa Workstations und Gaming-PCs. Die Umsätze in diesem Segment seien um 40 Prozent bei Workstations und 27 Prozent im Gaming-Bereich angezogen.

Der Umsatz bei Smartphones sei um 46 Prozent höher ausgefallen. Der Gewinn liege hier bei 89 Millionen Dollar. Besonders gut sei das Geschäft mit Mobiltelefonen in Nordamerika mit einer Umsatzerhöhung von 133 Prozent und in Lateinamerika mit 25 Prozent Steigerung ausgefallen.

Lesen Sie auch PC-Verkäufe 2021 erneut stark angestiegen

Lenovo plant, in Zukunft verstärkt auf das Premiumsegment zu setzen. Das Portfolio im mobilen Bereich soll ausgebaut werden, um neue Märkte in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zu erschließen. Dazu sollen umfangreiche Investitionen vorgenommen werden, heißt es von Lenovo. Weiterhin wolle der Konzern in "Nicht-PC-Produkte" in den Bereichen Internet of Things (IoT), Metaverse, Smarthome und Smarthome-Collaboration-Systeme investieren. Lenovo sieht hier neue Chancen, Geschäftsbereiche jenseits des PC-Geschäftes zu erschließen und auszubauen.

Der Aktienverlauf zeigte sich weitgehend unbeeindruckt von den erzielten Rekordwerten. Ein Lenovo-Papier kostet am Montagmorgen ein Euro und zog lediglich um knapp 2,5 Prozent an.

(olb)