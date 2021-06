Letztes Audi-Modell mit Otto- oder Dieselmotor soll bis 2032/33 gebaut werden

Dass Audi keine grundlegend neue Generation von Verbrennungsmotoren mehr entwickelt, hat Audi-Chef Markus Duesmann bereits Mitte April mitgeteilt. Heute präzisierte nun ein Sprecher der Firma in Ingolstadt, dass Audi in fünf Jahren das letzte Automodell mit Verbrennungsmotor vorstellen will.

Wie üblich soll das Auto dann je nach Kundennachfrage etwa sieben Jahre lang verkauft werden. Ab 2032 oder 2033 sollen weltweit nur noch Batteriefahrzeuge angeboten werden. Was für einem Segment das Auto mit Fossilantrieb angehören werde, hat der Audi-Sprecher nicht verraten. Es könnte sich aber um das Oberklasse-Coupé-SUV Audi Q8 handeln.

Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa sagte ein Sprecher des Betriebsrats heute in Ingolstadt: "Wir wissen, dass es eine neue Strategie gibt", die Gremien seien aber "noch nicht informiert".

(fpi)