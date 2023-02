Lichtstarke Porträtoptik und ultraflaches Street-Objektiv von Nikon

Neue Optiken für Nikon Z: Mit dem Nikkor Z 85mm f/1.2 S hat Nikon einen Porträtspezialisten angekündigt, der mit seiner starken Offenblende von f/1.2 hohes Freistellungspotenzial verspricht. Die Optik soll dank eines aufwendigen Aufbaus von 15 Linsen in zehn Gruppen eine hohe Abbildungsleistung bieten und durch spezielle Glaselemente Bildfehler wie Geisterbilder, Reflexionen und Streulicht minimieren.

Das Z 85mm f/1.2 S verspricht eine hervorragende Abbildungsleistung, ist aber dementsprechend auch groß, schwer und teuer. (Bild: Nikon)

Zwei Fokusmotoren bewegen zwei Gruppen von Linsen und sollen so für schnelles und exaktes Scharfstellen selbst bei Offenblende mit entsprechend kleinem Schärfebereich sorgen. Das soll laut Nikon auch bei Videoaufnahmen treffsicher und leise funktionieren. Elf Blendenlamellen bilden eine nahezu kreisrunde Blendenöffnung, sodass wir einen äußerst gefälligen Unschärfebereich erwarten, wie ihn beispielsweise auch das Nikkor Z 58mm 0.95 S Noct liefert.

Wie es sich für eine solche Profioptik gehört, ist das Objektiv gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet und fokussiert, ohne seine Länge zu verändern. Eine Funktionstaste lässt sich über die Kamera mit Funktionen wie Motivverfolgung oder Autofokusmesswertspeicherung belegen. Ein klickfreier Einstellring lässt sich für die komfortable Wahl von Blende, Empfindlichkeit oder Belichtungskorrektur nutzen. Die Naheinstellgrenze liegt bei 85 Zentimetern, was für einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1: 9 sorgt. Das Z 85mm f/1.2 S soll ab Ende März für 2800 Euro erhältlich sein.

Ultraflaches Streetobjektiv

Eine weitere Objektivankündigung deckt ein ganz anderes Sujet ab. Das Nikkor Z 26mm f/2.8 soll mit einer Länge von knapp 24 Millimetern das flachste Autofokusobjektiv für Vollformat auf dem Markt sein. Perfekt, um sich unauffällig im Bereich der Streetfotografie zu bewegen. Die Offenblende von f/2.8 sorgt für kurze Belichtungszeiten und mit einer Aufnahmedistanz von 20 Zentimetern sind dynamische Fotos im Nahbereich möglich. Auch hier sollen Dichtungen die Technik vor Verschmutzungen schützen.

In Kombination mit der Z fc bildet das Z 26mm f2.8 ein attraktives Paket für die Streetfotografie im angesagten Retro-Look. (Bild: Nikon)

An APS-C-Kameras liefert das Objektiv eine Brennweite von 39 Millimetern, was nah an unseren Sehgewohnheiten ist und allgemein als Standardbrennweite bezeichnet wird. Zusammen mit der ebenfalls angekündigten Kameravariante Z fc in Schwarz sollte das Objektiv damit ein attraktives Gespann für die Streetfotografie, im angesagten Retro-Look bilden. Wir erwarten das Nikkor Z 26mm f/2.8 ebenfalls Ende März für etwa 500 Euro.

(tho)