Lidl stellt bei Smarthome-App von Silvercrest auf Homematic IP um

Silvercrest ist eine Eigenmarke der Handelskette Lidl für elektronische Geräte, darunter vernetzte Einbruchssensoren und Heizungsthermostate. Zur Verwaltung solcher vernetzten Geräte, die eigentlich von Targa kommen, gibt es die Silvercrest Smarthome-App. Diese wird allerdings nicht mehr weiterentwickelt und zum 1. Juli 2023 komplett eingestellt. Dennoch werden die Lidl-Geräte noch nicht zum Elektroschrott.

Denn Targa ermöglicht den Umstieg auf die Smart-Home-App von Homematic IP, die funktionsgleich sein soll. "Es ist keine Neuinstallation des Systems erforderlich", beruhigt das Unternehmen, "Sie müssen in der Homematic-IP-App lediglich den Anweisungen folgen und den Access Point erneut scannen und per Tastendruck bestätigen." Installationsdaten, Geräte und deren Einstellungen sollen dann automatisch in der neuen Applikation verfügbar sein. Es gibt sie für Android und iOS.

(ds)