Lieferando bietet Kurieren unbefristete Verträge an

Der Essenslieferdienst Lieferando bietet seinen Kurieren unbefristete Arbeitsverträge an. Das gilt zum einen ab sofort für neu eingestellte Mitarbeiter, wie das Unternehmen des niederländischen Branchenriesen Just Eat Takeaway am Freitag mitteilte. Zum anderen werden auch den rund 10.000 bestehenden Fahrerinnen und Fahrer der Takeaway Express GmbH unbefristete Verträge angeboten.

Mehr Sicherheit

Zwar sei deren befristete Anstellung in der Regel auch so verlängert worden, die neuen Verträge böten aber mehr Sicherheit, betonte der Lieferservice. Man wolle damit einen neuen Branchenstandard setzen, sagte Takeaway-Express-Chef Alexander Linden. Betriebsratschef Semih Yalcin begrüßte den Schritt.

Lieferando setzte bereits seit dem Start des Lieferdienstes 2016 auf die reguläre Anstellung von Kurieren. In der Branche werden sie nach dem Modell der sogenannten "Gig Economy" oft als eigenständige Unternehmer eingestuft. Aus der Politik werden immer wieder bessere Beschäftigungsbedingungen für Kurierfahrer gefordert.

Lieferando ist klarer Marktführer in dem Geschäft in Deutschland. Doch der Wettbewerb heizt sich gerade auf. So kündigte im Mai auch der Pionier Delivery Hero an, in den deutschen Markt zurückzukehren. Zudem bieten Dienste wie Gorillas, Flink und Getir die schnelle Lieferung von Supermarkt-Ware an.

(mho)