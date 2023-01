LineageOS 20 auf Basis von Android 13 verfügbar

Das alternative Android-Betriebssystem LineageOS steht in Version 20 zum Download bereit. Die neue Fassung fußt auf der Open-Source-Version von Android 13 QPR1, das Google im vergangenen August zuerst für Pixel-Handys veröffentlicht hatte.

Die Entwicklung der neuen LineageOS-Ausgabe lief also besonders flott. Das liege auch an der umfangreichen Vorarbeit, die man für die auf Android 12 basierende Version geleistet habe, schreiben die Entwickler von LineageOS in einem Blog-Eintrag. Der Port von Android 13 sei daher weniger aufwendig gewesen.

Zu den wichtigsten Features von LineageOS 20 zählt eine neue Kamera-App namens "Aperture" aus Basis der CameraX-Biblothek. In vorherigen Releases hatte das Lineage-Team zuerst seinen Qualcomm-Fork eingestellt und war auf Camera2 umgestiegen. Das habe den meisten Usern aber nicht genug Funktionen geboten, schreiben die Entwickler. Mit Aperture will das Team nun eine Ideallösung gefunden haben: Im Gegensatz zu Camera2 soll man darin etwa die Videobildrate einstellen und die Bildstabilisierung detaillierter kontrollieren.

Fairphone 4 und Pixel 4

Zu den von LineageOS 20 unterstützten Geräten gehören das Fairphone 4, Pixel 4 und 5, viele Motorola-Handys wie das Motorola edge, mehrere OnePlus-Modelle und einige Handys von Xiaomi. Eine komplette Liste der kompatiblen Geräte stellt das Entwicklerteam in seinem Blog-Eintrag bereit.

LineageOS ist aus dem 2009 begründeten CyanogenMod hervorgegangen und gehört damit zu den traditionsreichsten Android-Custom-ROMs. Das System nimmt AOSP (Android Open Source Project) als Grundlage und ist trotz der fehlenden Google-Dienste dem Original-Android vergleichsweise ähnlich. Einen App-Store wie F-Droid oder Aurora muss man selbst installieren, Navigation läuft über die Karten von OpenStreetMap.

