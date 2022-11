Linux-Distribution: Endian Firewall UTM 6.5.0 ist da

Die kostenpflichtige Version der Linux-Distribution Endian OS UTM 6.5.0 steht ab sofort zum Download bereit. Mit der aktuellen Ausgabe sollen Admins Netzwerke noch effektiver überwachen können.

Erweiterte Funktionen

Einmal installiert läuft die Software headless und steht in Netzwerken zum Beispiel als Firewall und Gateway bereit. Die Endian-Firewall teilt Netzwerke unter anderem in Segmente, sodass Admins kritische Systeme abschotten können. Wie aus einem Beitrag hervorgeht, haben die Entwickler den Multi-Zonen-Support weiter ausgebaut. Außerdem geben sie an, die Filterfunktionen der Firewall erweitert zu haben. So soll es nun unter anderem möglich sein, IP-Adressen aufgrund von geografischen Standorten zu filtern.

Um im Ernstfall effektiver reagieren zu können, haben die Entwickler die Visualisierung von Netzwerk-Infrastrukturen ausgebaut. So sind nun etwa Bandbreiten-Informationen in Echtzeit einsehbar. Außerdem ist es ab sofort möglich, Docker-Container zu betreiben.

Darüber hinaus soll der Linux-Kernel 5.10 die Performance steigern und die Treiber-Unterstützung ausbauen. Daemons und Services sollen sich via systemd besser managen lassen. Der Paketmanager DNF soll schneller arbeiten.

Kommt noch

Die Entwickler geben an, dass derzeit noch einige Features fehlen. Die Hotspot-Funktion wollen sie nachliefern. Auch das SPAM-Training-Feature ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht verfügbar. Bislang ist nur die englische Sprache in der Software komplett. Deutsch und Italienisch sollen folgen. Eine Upgrademöglichkeit für Nutzer von UTM 5.x ist bislang nur angekündigt.

Die kostenlose Version Endian Firewall Community 3.3.15 verfügt über weniger Funktionen und ist ausschließlich als Softwarelösung verfügbar. Endian UTM gibt es auch als Hardware- und virtuelle Lösung.

