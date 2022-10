Linux-Distribution: KaOS 22.10 aktualisiert Pakete

In der aktualisierten Version 22.10 der Linux-Distribution KaOS haben die Entwickler nicht nur die üblichen Paketaktualisierungen vorgenommen, sondern auch an zahlreichen Verbesserungen gearbeitet. Insbesondere der aufgepeppte Installer Calamares sowie die Vorbereitung für die künftige Unterstützung des Dateisystems ZFS stechen hervor.

KaOS konzentriert sich auf drei Kernpunkte: einen Desktop (KDE Plasma), der in Version 5.25.90 anstatt der brandneuen Fassung 5.26 mitkommt. Ein Toolkit – Qt, sowohl als Version 5.15.6+ sowie mit Stand 6.4.0. Und schließlich auf eine Prozessorarchitektur – KaOS läuft nur auf der 64-bittigen Intel-Prozessorarchitektur x86_x64.

Toolkit-Umstellungen

KDE setzt noch auf Qt 5.15, das von Qt keine Updates mehr als freie Software erhält. Das KDE-Projekt setzt daher auf einen eigenen Fork. Die mitgelieferte Version Qt 5.15.6+ entspreche derzeit dem Stand 5.15.7, erläutern die KaOS-Entwickler in den Releasenotes zu KaOS 22.10. Aktualisierungen an dem Fork übernehmen sie demzufolge auf monatlicher Basis.

Die Arbeiten an der Unterstützung von Qt6 sind weiter fortgeschritten. Inzwischen liefen qt6-location und qt6-webengine mitsamt der zugehörigen Abhängigkeiten. Einige Testanwendungen wie Webbrowser seien bereits damit gebaut worden. Die Anwendungen Obs-studio und avidemux setzten ebenfalls schon auf Qt6. Kvantum Theming unterstützt es ebenfalls.

Die Installation kann nun Dank einer virtuellen Tastatur ohne angeschlossenes Keyboard laufen. Zum Erstellen des initramfs-Abbildes kommt inzwischen standardmäßig Dracut zum Einsatz, was so wenig wie möglich in die initramfs-Abbilder hardkodiert. Ähnlich wie Calamares ist Dracut distributionsunabhängig. Es ermöglicht die Unterstützung für ZFS. Das Dateisystem kommt noch nicht standardmäßig zum Zuge, da ZFS sich (noch) nicht für Installationen auf BIOS-Systemen eigne, erläutern die KaOS-Maintainer.

Aktualisierte Basis

Die weiteren nennenswerten Aktualisierungen am Basissystems umfassen die Updates auf Gawk 5.2.0, Bash 5.2, Linux-Kernel 5.19.13, Systemd 251.5, DBus 1.14.4, Git 2.38.0, Mesa 22.1.7. Die Texlive-Pakete sind auf dem Stand 2022, Openssh in Version 9.1.P1 dabei, Libssh in Version 0.10.4 und schließlich ZFS in Fassung 2.1.6.

Als bekannte Probleme listet das Projekt wie schon früher auf, dass eine Installation auf RAID-Systeme nicht möglich sei. Zudem sollen Nutzer die Hinweise auf der Download-Seite beachten und keine Bootmedien mit Unetbootin oder Rufus erstellen. Die damit erstellten Bootmedien würden möglicherweise unzuverlässig sein. Das aktuelle ISO-Abbild findet sich auf der Download-Seite des KaOS-Projekts. Dort sind auch einige Download-Mirrors aufgelistet.

(dmk)