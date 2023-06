Linux: KDE Plasma 6 setzt auf Wayland

Wayland anstelle von X11 wird die Standard-Session der Desktopumgebung KDE Plasma. Das haben Entwickler bei ihrem ersten persönlichen Treffen seit 2019 beschlossen. Einen Termin für die Umstellung gibt es noch nicht. Bei der Zusammenkunft in den Räumlichkeiten des Linux-Spezialisten Tuxedo Computers in Augsburg im Mai ging es vorrangig darum, sich auf sinnvolle Voreinstellungen für KDE Plasma 6 zu verständigen.

In KDE Plasma 6 soll das Panel am unteren Bildschirmrand standardmäßig "schweben". Das Feature ist in KDE Plasma 5.27 LTS bereits enthalten, aber man muss es manuell aktivieren. (Bild: Nate Graham, pointieststick.com)

So habe man sich unter anderem geeinigt, Wayland anstelle von X11 zur Standard-Session zu machen, berichtet Plasma-Entwickler Nate Graham in seinem Blog. Die Gruppe hat die Liste der "Wayland showstopper" auf fünf Probleme reduziert, die noch gelöst werden müssen, bevor Wayland Voreinstellung sein kann. Dazu gehört unter anderem, dass im Moment nicht alle Apps den Nutzer bei der Abmeldung zuverlässig fragen, ob dieser ungesicherte Änderungen speichern will. Auf Systemen mit Nvidia-GPUs treten weitere Probleme auf, beispielsweise, dass Nutzer sich nicht einloggen können oder der Desktop einfriert, sobald sie den Nacht-Modus aktivieren.

Um Dateien und Ordner zu öffnen, soll in Plasma 6 ein Doppelklick nötig sein, anstatt wie bisher nur ein Mausklick. Das soll KDE-Plasma-Neulingen den Umzug von Windows erleichtern. In puncto Layout wollen die Entwickler dagegen Verwechslungen mit Windows 11 vorbeugen und haben beschlossen, das schwebende Panel am unteren Bildschirmrand von einem optionalen Feature zum Standard zu machen.

Außerdem holten sich die KDE-Entwickler Feedback zum Plasma Desktop von Tuxedo Computers und Mitarbeitern der Stadt Treutlingen, die KDE-Software einsetzen. KDE Plasma 6 hat noch keinen Release-Termin. Plasma 5.27 LTS ist die letzte Version der 5er-Serie und wird bis zur Freigabe von Plasma 6 mit Bugfixes versorgt.

(ndi)