Linux Vendor Firmware Service (LVFS) verzeichnete zwanzigmillionsten Download

Über den Linux Vendor Firmware Service (LVFS) können Hardwarehersteller Linux-Anwendern Firmware für die eigenen Geräte zur Verfügung stellen. Mittels Werkzeugen wie fwupd laden sich die Nutzer die jeweils benötigten Firmware-Dateien automatisch herunter, damit sie die Kernel-Treiber lokal nutzen können. Wie Richard Hughes, Upstream-Maintainer des LVFS, diese Woche mitteilte, knackte der Service kürzlich die Marke von 20 Millionen erfolgreich heruntergeladenen Firmware-Updates.

In seinem Blogeintrag zum zwanzigmillionsten Download betont Hughes, das er auf das bislang Erreichte sehr stolz sei. In diesem Zusammenhang bedankte er sich unter anderem bei Co-Maintainer Mario Limonciello und anderen am Projekt beteiligten Entwicklern sowie bei Red Hat und der Linux Foundation für ihre Unterstützung des LVFS.

Passende Firmware nebst Updates via LVFS

Viele modernen Geräte benötigen neben den passenden Treibern zum Ansprechen der Hardware auch noch passende Firmware. Während die Treiber in vielen Fällen unter einer freien Lizenz stehen und im Linux-Kernel integriert sind, unterliegt die Firmware eher selten einer Open-Source-Lizenz. Sie liegt deshalb in separaten Paketen oder gar nicht bei.

heise online daily Newsletter Keine News verpassen! Mit unserem täglichen Newsletter erhalten Sie jeden Morgen alle Nachrichten von heise online der vergangenen 24 Stunden. Newsletter jetzt abonnieren

Der komplett kostenlose LVFS erspart Nutzern das manuelle Nachrüsten: Ein spezielles Tool analysiert die lokal vorhandene Hardware, lädt vom LVFS-Projekt die passenden Firmware-Dateien herunter und hinterlegt sie an der richtigen Stelle im Dateisystem. Versucht der Hotplug-Mechanismus danach den passenden Kernel-Treiber zu laden, erkennt er die Firmware automatisch und das Gerät funktioniert. Besonders praktisch ist, dass via LVS anschließend auch aktuelle Updates der installierten Firmware ihren Weg auf die Linux-Rechner finden.

Positiver Blick nach vorn

"Freuen wir uns auf die nächsten 20 Millionen Updates", schreibt Hughes am Ende des Blogeintrags. Ein aktueller Trend dürfte der Bedeutung des Projekt jedenfalls zugute kommen: Immer mehr Hersteller offerieren ihre Geräte nicht mehr nur mit Windows, sondern bieten auch Linux-Varianten an. Und die wiederum brauchen natürlich die Firmware für alle integrierten Bauteile.

Lesen Sie auch Lenovo verkauft ThinkPad und ThinkStation mit vorinstalliertem Ubuntu-Linux

(ovw)