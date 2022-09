Linux, aber kontrastreich: Weston 11.0 legt Grundstein für HDR-Darstellung

Mit Weston Version 11.0 schaffen die Entwickler vor allem die Basis für wichtige Features in der Zukunft: Künftige Releases sollen Linux-Nutzern endlich HDR-Inhalte (High Dynamic Range) darstellen können – noch ist das mit keinem Display-Server unter Linux möglich. Weston ist Referenzimplementierung des Wayland Compositors und damit auf vielen Linux-Distributionen zuständig für die grafische Darstellung von Inhalten.

Die größten Änderungen in Weston 11.0 betreffen das Farb-Management. So können Nutzer künftig ICC-Farbprofile für Monitore einstellen, die Weston dann per Farb-Mapping aus dem sRGB-Farbraum übersetzt. Zudem ist es ab sofort möglich, entsprechende Monitore im HDR-Modus zu betreiben und ihnen HDR-Eigenschaften aus der Konfigurationsdatei weston.ini zu übertragen. Dennoch, so betonen die Entwickler, könne auch Weston 11.0 derzeit HDR-Inhalte noch nicht korrekt wiedergeben – dieser Schritt sei aber für ein künftiges Release geplant, die Teilunterstützung sei als Grundlage dafür zu sehen.

Auch am Remote Desktop Protocol (RDP) hat das Team gearbeitet und Weston dort unter anderem eine Zwischenablage-Einfügen-Funktion spendiert und mehr Tastatursprachen hinzugefügt. Abschließend hat das Weston-Team die Basis für die Einbindung mehrerer Backends gleichzeitig gelegt. Das ist vor allem dann interessant, wenn man sowohl mit dem eigenen KMS (Kernel-Mode-Setting) einen Bildschirm ansteuert als auch ein RDP-Backend ausführt.

Display Server

Weston ist die Referenzimplementierung des Wayland Compositor und wird vom gleichen Team entwickelt. Es ist in C geschrieben und steht unter MIT-Lizenz. Wayland ist ein Display-Server-Protokoll für Unix- und Linux-Systeme. Hier sind Display Server für die grafische Darstellung zuständig und koordinieren die Ein- und Ausgaben der Klienten. Weston selbst läuft offiziell allerdings nur unter Linux, weil es einige Funktionen von dessen Kernel mitnutzt.

Neben Wayland gibt es unter Linux noch die Protokolle Mir und das ehemals weit verbreitete X11, dessen de facto Nachfolger Wayland ist. Inzwischen ist Wayland in vielen Distributionen zum Standard Display-Server-Protokoll geworden: Fedora nutzt Wayland sowohl für Gnome- als auch KDE-Desktops, Ubuntu setzt standardmäßig nach längerem Hin und Her inzwischen auch standardmäßig auf Weston, gleiches gilt für Red Hat Enterprise Linux (RHEL) und die Gnome-Version von Debian.

Per GitLab stellen die Entwickler Weston 11.0.0 als Tar-Datei zum Download bereit. Weitere Informationen zum Release gibt es in der Mailing-Liste des Projekts und im Blogbeitrag von Entwickler Marius Vlad.

(jvo)