Linux-tauglicher RISC-V-Prozessor für Steuerungen und IoT

Der japanische Chiphersteller Renesas setzt die offene Befehlssatzarchitektur RISC-V in einem weiteren Produkt ein, nämlich im Allzweck-Mikroprozessor RZ/Five. Dieser ist pinkompatibel zum RZ/G2UL, der einen ARM-Rechenkern vom Typ Cortex-A55 hat. Beide CPU-Versionen sind für den Betrieb unter Linux gedacht sowie zum Einsatz beispielsweise in Industriesteuerungen, Fahrzeugen, IoT-Geräten und anderen Embedded Systems.

Die Pinkompatibilität zwischen RISC-V- und ARM-Prozessoren erleichtert die Entwicklungsarbeit und reduziert das Risiko von Fehlschlägen, weil man notfalls auf andere Chips ausweichen kann.

Renesas hatte 2020 angekündigt, auch RISC-V nutzen zu wollen. Dazu kooperiert Renesas mit Firmen wie SiFive, Denso NSITEXE und Andes Technology. Im RZ/Five steckt der Linux-taugliche 64-Bit-RISC-V-Kern (Spezifikation RV64GC) AndesCore AX45MP, der mit bis zu 1 GHz taktet. Ihm stehen 128 KByte RAM zur Verfügung, aber er kann über ein 16-Bit-Interface weiteres DDR3- oder DDR4-RAM anbinden.

Der Renesas RZ/Five mit RISC-V-kern ist pinkompatibel zum RZ/G2UL mit ARM Cortex-A55 (Bild: Renesas)

Der RZ/Five hat eingebaute Controller für je zwei Gigabit-Ethernet-, CAN-Bus- und USB-2.0-Ports. Außerdem sind SD-Karten- beziehungsweise SDIO-Controller an Bord und Analog-Digital-Wandler sowie Interfaces wie SPI und I2C.

Anders als den RZ/-Typen mit ARM-Kernen fehlt dem RZ/Five aber ein Display-Controller.

Unterstützung für Entwickler

Renesas plant auch ein Development Kit für den RZ/Five (Bild: Renesas)

Renesas will auch ein Developer Kit in Form eines SMARC-Moduls samt Basisboard verkaufen, ähnlich wie das RTK9743U11S01000BE für den ARM-Chip RZ/G2UL. Außerdem offeriert Renesas ein zum RZ/Five passendes Power Management IC (PMIC DA9062) zur Stromversorgung, einen kompatiblen Taktgenerator (5P35023) sowie den Logikchip Dialog GreenPAK SLG46538, der Steuerungsfunktionen etwa für einen Reset übernimmt. Das erwähnte Developer Kit benötigt ein 15-Watt-Netzteil (5 Volt/3 A), die Leistungsaufnahme des RZ/Five dürfte also in der Größenordnung eines Raspberry Pi 4 liegen.

Für die RZ/Five-Plattform stellt Renesas auch ein Verified Linux Package mit Civil Infrastructure Platform Linux (CIP Linux) bereit und verspricht mehr als 10 Jahre Support.

Ende 2021 hatte Renesas für Fahrzeugsteuergeräte (Electronic Control Units, ECUs) den 28-Nanometer-Mikrocontroller RH850/U2B mit bis zu acht 400-MHz-Kernen und einem RISC-V-Rechenbeschleuniger angekündigt. Letzterer nennt sich Digital Flow Processor (DFP) NSITEXE DR1000C und ist etwa zur Echtzeitverarbeitung von großen Mengen an Sensordaten gedacht.

(ciw)