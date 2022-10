Live-Stream von den Hannah-Arendt-Tagen: Die digitale Vermessung des Menschen

Im Rahmen der 25. Hannah-Arendt-Tage geht es am heutigen Donnerstag ab 19 Uhr um "Die digitale Vermessung des Menschen: Auf dem Weg in einen neuen Totalitarismus?". Prof. Dr. Simon Hegelich wird aufzeigen, welchen neuen Risiken die Demokratie in Zeiten der voranschreitenden Digitalisierung ausgesetzt ist. In einem Gastbeitrag auf Heise online gab er bereits einen ersten Einblick in dieses Thema.

Der Heise-Verlag ist Kooperationspartner und Gastgeber des Vortrags, der am heutigen Donnerstag, 13. Oktober, ab 19 Uhr stattfindet. Die Veranstaltung lässt sich im Livestream verfolgen:

Auf dem Weg in die Autokratie?

Kurz zusammengefasst: Aus gesammelten Daten lässt sich menschliches Handeln vorausberechnen. Durch ein Social Credit System, was diese Daten zusammenbringt und mit künstlicher Intelligenz auswertet, entsteht ein neues Bild einer dystopischen Herrschaft. Kern dieser Ideologie und auch ihr totalitäres Potenzial liegt dabei in der Verknüpfung eines naiven Technikglaubens mit dem Paradigma der Biopolitik: Die Lösungen für gesellschaftliche Probleme liege bereits vor, der Mensch müsse in seinem Verhalten nur noch an die Technologie angepasst werden. Simon Hegelich ist Professor für Political Data Science an der Technischen Universität München.

Im Anschluss an den Vortrag folgt eine Podiumsdiskussion mit Hegelich und Prof. Dr.-Ing. Lars Baumann, Dezernent für Personal, Digitalisierung und Recht, Landeshauptstadt Hannover, unter Beteiligung des Publikums.

Hannah-Arendt-Tage

Die Veranstaltungsreihe, die der bekannten deutsch-amerikanisch jüdischen Politiktheoretikerin und Publizistin (1906-1975) gewidmet ist, beschäftigt sich jährlich einem aktuellen Problem aus politischen und gesellschaftlichen Themenfeldern.

In diesem Jahr geht es um Autokratie und Demokratie, ein Thema, dessen aktuelle Brisanz sich seit der Ankündigung jede Woche und jeden Tag weiter erhöht.

Weitere Livestreams

Diese Veranstaltungen werden außerdem noch live gestreamt:

Donnerstag, 13. Oktober, 18 Uhr – Salongespräch: „Regelbrüche – Polarisierung – Zentralität: Radikalisierter Konservatismus“ mit Natascha Strobl und Sebastian Friedrich

Samstag, 15. Oktober, 10 Uhr – Podiumsdiskussion: „Autokratien: Bedrohung oder neue Chance für Demokratien?“ mit Sabine Donner, Prof. Dr. Gwendolyn Sasse, Adis Ahmetovic, MdB, und Marina Weisband

Die Hannah-Arendt-Tage finden vom 11. bis zum 15. Oktober statt.

(jk)