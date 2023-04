Live-Webinar: Apples neue Sicherheitsfunktionen im Unternehmenseinsatz

Sicherheit ist ein immer wichtigeres Thema, sowohl für Unternehmen als auch Endnutzer. Entsprechend erweitert Apple die Schutzfunktionen der Betriebssysteme ständig, allein iOS 16 und macOS 13 bringen eine lange Liste an Neuerungen. Sie reicht von einer weitreichenden Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für iCloud-Dienste bis zur Unterstützung von Passkeys zur Ablösung klassischer Passwörter.

Apples Sicherheitsfunktionen im Unternehmen nutzen

In dem Live-Webinar "Neue Sicherheitsfunktionen von Apple" erläutert der Fachautor und Mobilgerätespezialist Mark Zimmermann, wie sich Webseiten und Apps mit Passkeys absichern lassen, um was es sich bei Apples Blockierungsmodus (Lockdown Mode) und dem erweiterten Datenschutz von iCloud genau handelt – und was das konkret im Unternehmenseinsatz bedeutet. Die Veranstaltung richtet sich an System- und Netzwerkadministratoren sowie IT-Verantwortliche.

Dabei geht es neben weiteren neuen Sicherheitsfunktionen auch um die Absicherung von Apple-ID und iMessage-Konversationen sowie die Grenzen des Schutzes. Im Fokus steht dabei, welche Möglichkeiten dies für Unternehmen und den Anwender jeweils bietet und welche Fallstricke dabei im Praxiseinsatz zu beachten sind.

Zweistündiges Webinar im Mai

Das 120-minütige Live-Webinar findet am 16. Mai 2023 von 10 bis 12 Uhr statt, es wird moderiert von Mac & i-Redakteurin Inge Schwabe. Demonstrationen sowie Platz für die Beantwortung von Teilnehmerfragen runden die Veranstaltung ab. Teilnehmer erhalten zudem unbefristeten Zugang zu allen Videos und Materialien des Webinar. Der Ticket mit Frühbucherrabatt (bis 17. April gültig) kostet 116,10 Euro.

Mit dem neuen Mac & i Pro-Abonnement für Admins und Entwickler ist die Teilnahme an diesem und weiteren Webinaren – insgesamt 24 Webinaren pro Jahr – kostenlos möglich.

(lbe)