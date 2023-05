Live-Webinar: Automatisiertes Deployment und Release-Management für iPhone-Apps

Je mehr Entwickler an einer App arbeiten, umso komplizierter gerät die Bereitstellung. Während Einzelentwicklern die integrierten Werkzeuge von Apples Entwicklungsumgebung Xcode meist ausreichen, kommen in größeren Entwickler-Teams Tools wie Fastlane oder Xcode Cloud zum Einsatz. Diese übernehmen Routinen, die sonst von Hand durchzuführen sind und so viel Arbeitszeit kosten.

On-Premise oder Cloud?

Das neue Mac & i-Webinar Automatisiertes Deployment und Release-Management verschafft Einblick in zwei unterschiedliche Ansätze von Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD). Zum einen erkunden wir dabei mit Fastlane und GitLab den On-Premise-Ansatz, bei dem alle Prozesse im Unternehmen verbleiben. Das ist etwa interessant, wenn der Quellcode das Intranet nicht verlassen darf. Als Alternative dazu betrachten wir Apples noch jungen Cloud-Dienst Xcode Cloud.

Der Entwickler, Fachautor und Berater Stefan Mayer-Popp erklärt die jeweiligen Vor- und Nachteile der beiden Ansätze und zwar sowohl aus Perspektive des Entwicklers als auch aus unternehmerischer Sicht. Mit Hilfe von Fastlane und GitLab wird im Rahmen des Webinars eine On-Premise-Lösung implementiert und im Anschluss eine Lösung mit Xcode Cloud erarbeitet.

120-minütiges Webinar am 11. Mai

Das 120-minütige Live-Webinar findet am 11. Mai 2023 von 10 bis 12 Uhr statt, die Moderation übernimmt die Mac & i-Redakteurin Inge Schwabe. Live-Demos sowie die Beantwortung von Teilnehmerfragen runden die Veranstaltung ab. Teilnehmer erhalten zudem unbefristeten Zugang zu allen Videos & Materialien. Der Preis für ein Ticket beträgt 129 Euro.

Mit dem neuen Mac & i Pro-Abonnement für Admins und Entwickler ist die Teilnahme an diesem und weiteren Webinaren – insgesamt 24 Webinaren pro Jahr – kostenlos möglich.

