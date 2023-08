Live-Webinar: Die ideale Plattform für Ihre App

Wie bei jeder Software ist auch bei Apps die Wahl der richtigen Plattform von entscheidender Bedeutung. Ob eine native, hybride oder Web-App entwickelt wird, beeinflusst nicht nur die Performance und das Nutzererlebnis, sondern hat auch tiefgreifende Auswirkungen auf die technische Struktur und Zukunftsfähigkeit der Anwendung. Unüberlegte oder überhastete Entscheidungen können zu technischen Schulden führen oder gar eine architektonische Sackgasse bedeuten, aus der ein Ausweg kostspielig und zeitaufwendig sein kann. Daher ist eine durchdachte und gut informierte Entscheidung über die Plattform für eine App unverzichtbar.

Das neue Live-Webinar "Die ideale Plattform für die App" von Mac & i Pro widmet sich ganz diesem Thema: Denn Möglichkeiten, mobile Apps zu entwickeln, gibt es viele. Häufig fällt die Wahl einer Plattform aufgrund rein wirtschaftlicher Erwägungen, dabei gibt es in der Praxis viele weitere Faktoren, die für die Wahl einer Plattform maßgeblich sind. In Zeiten KI-gestützter Entwicklung verlieren überdies althergebrachte Erfahrungen zum Thema Programmierung an Wert, und neue Erkenntniss rücken an ihre Stelle. Nicht zuletzt die Verfügbarkeit von Ressourcen ist ein erheblicher Faktor bei der Auswahl einer geeigneten Plattform, genauso wie die konkreten technischen Anforderungen.

Unser Webinar zielt darauf ab, Ihnen ein fundiertes Verständnis der verschiedenen Plattformen und ihrer jeweiligen Eigenschaften zu vermitteln. Wir werden die spezifischen Aspekte von nativen, hybriden und webbasierten Ansätzen detailliert erläutern und wertvolle Einblicke und Ratschläge geben, um Sie bei der Auswahl der optimalen Plattform für Ihre App zu unterstützen. Dabei liegt der Fokus auf einigen exemplarisch ausgesuchten Frameworks und Technologien, u.a.:

native iOS-Entwicklung

native Android-Entwicklung

webbasierte Technologien

Flutter

Qt

Moderiert wird es von Entwicklungsleiter Klaus M. Rodewig, der selbst viel Erfahrung bei der Programmierung von iOS-, Web- und Android-Apps hat.

Zweistündiges Webinar im September

Das zweistündige Webinar richtet sich unter anderem an Entwickler, Produktmanager, IT-Projektleiter und technische Entscheidungsträger in Unternehmen. Die Online-Veranstaltung findet am 20. September 2023 von 10 bis 12 Uhr statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet regulär 129 Euro, aktuell gilt ein Frühbucherrabatt in Höhe von 116,10 Euro.

Mit dem Mac & i Pro-Abonnement für Admins und Entwickler ist die Teilnahme an diesem und weiteren Webinaren kostenlos möglich, insgesamt sind 24 Webinare pro Jahr inklusive.

