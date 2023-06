Um den Unternehmenseinsatz von iPhones, iPads und Macs zu vereinfachen, baut Apple Funktionen rund um die mobile Geräteverwaltung und die zentrale Bereitstellung von Apps, Einstellungen und Dokumenten regelmäßig weiter aus. Netzwerkadministratoren erhalten so stets neue und erweiterte Möglichkeiten zur Betreuung und Verwaltung der Geräte. Das gilt sowohl für die von Unternehmen bereitgestellte Hardware als auch von Mitarbeitern gestellte iPhones, die private wie dienstliche Verwendung finden.

iOS 16 und iOS 17 im Unternehmen einsetzen

Im Live-Webinar von Mac & i Pro zum Thema MDM/iOS in Unternehmen mit iOS 16 und iOS 17 zeigt der Mobilgerätespezialist und Fachautor Mark Zimmermann, welche Funktionen Administratoren kennen sollten. Dabei geht es grundsätzlich darum, was MDM-Profile überhaupt leisten können – und was nicht. Auf der Agenda stehen außerdem Neuerungen in Apples Business Manager sowie für IT-Verantwortliche relevante Erkenntnisse rund um das Declarative Device Management.

Neuerungen wie die erweiterten DNS-Proxy- und Web-Content-Filter-Profile dürfen in dem Webinar nicht fehlen, zudem bewertet Zimmermann die von Apple auf der WWDC 2023 angekündigten Neuerungen von iOS 17 & Co speziell für Unternehmen.

120-minütiges Webinar Ende Juni

Das 120-minütige Live-Webinar richtet sich an System- und Netzwerkadministratoren sowie IT-Verantwortliche in Unternehmen und informiert ausführlich über die Neuerungen in den Bereichen Inventarisierung, Konfiguration und Verwaltung von iOS- plus macOS-Geräten. Das Webinar findet am 27. Juni 2023 von 10 bis 12 Uhr statt. Live-Demos runden die Veranstaltung ab, es besteht die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen. Ein Ticket kostet 129 Euro, Frühbucher erhalten Rabatt.

Mit dem neuen Mac & i Pro-Abonnement für Admins und Entwickler ist die Teilnahme an diesem und weiteren Webinaren kostenlos möglich, insgesamt sind 24 Webinare pro Jahr inklusive.

