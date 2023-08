Live-Webinar: Wie man die rechtliche Aspekten der App-Entwicklung berücksichtigt

Wie jede andere Software unterliegen auch Apps für iPhone & Co einer Reihe rechtlicher Rahmenbedingungen. Entwickler und App-Anbieter müssen diese kennen und umsetzen, um rechtssicher zu agieren – und etwa das Einkassieren einer Abmahnung zu vermeiden.

Das neue Live-Webinar "Rechtliche Aspekte der App-Entwicklung" von Mac & i Pro widmet sich ganz diesem Thema: Der Sicherheitsexperte und Entwicklungsleiter Klaus M. Rodewig erläutert, wie sich Haftungsrisiken minimieren lassen und welche Rechte App-Nutzer haben. Zudem geht es um zentrale Fragen bei Urheber- und Markenrecht – sowohl in Hinblick darauf, wie man die eigene App vor Urheberrechtsverletzungen schützt, als auch was bei der Verwendung von Texten und Bildern zu beachten ist. Thema ist zudem die Auftragsentwicklung mit speziellen Anforderungen und die Klärung der wichtigen Fragen, wem der Code eigentlich gehört und wie lange Fehler beseitigt werden müssen.

Ferner geht es um die rechtlichen Fragen bei der Veröffentlichung von Apps im App Store, den Jugendschutz, Lizenzverträge und Endnutzervereinbarungen sowie das Wettbewerbsrecht.

Zweistündiges Webinar im August

Das zweistündige Webinar richtet sich unter anderem an Entwickler, Produktmanager, IT-Support, Product Owner und Juristen in Unternehmen. Die Online-Veranstaltung findet am 16. August 2023 von 10 bis 12 Uhr statt.

Mit dem Mac & i Pro-Abonnement für Admins und Entwickler ist die Teilnahme an diesem und weiteren Webinaren kostenlos möglich, insgesamt sind 24 Webinare pro Jahr inklusive.

