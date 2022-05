Live-Webinar am 31. Mai: iPhone und iPad im Firmeneinsatz

Für Bereitstellung und Verwaltung von iPhones und iPads in Unternehmen stellt Apple viele Funktionen bereit, die oft nicht oder nicht optimal genutzt werden. Auch die Integration privater iOS-Geräte von Mitarbeitern spielt eine immer größere Rolle und erfordert die penible Trennung zwischen den persönlichen Daten des Nutzers sowie den Unternehmensdaten.

Für Admins und IT-Verantwortliche im Unternehmen

Im Live-Webinar "iOS in Unternehmen: Bereitstellungsprogramme, Gerätemanagement, User Enrollment und Shared iPad" führt der Fachautor und Mobil-Spezialist Mark Zimmermann an zwei Terminen im Jahr 2022 in das Thema ein. Er erklärt Administratoren und IT-Verantwortlichen im Detail, worauf beim Unternehmenseinsatz der Apple-Geräte zu achten ist. Live-Demos und ein Frage- und Antwortteil runden die jeweils 120-minütigen Webinare ab.

Im Zentrum stehen Einrichtung, Anbindung und Einsatz von iPhones und iPads im Zusammenspiel mit MDM-Systemen sowie die unterschiedlichen Verwaltungsarten. Dazu gehören die zentrale Inventarisierung, Konfiguration und Verwaltung der firmeneigenen Geräte ebenso wie die Möglichkeiten zur sicheren Einbindung der privaten iPhones oder iPads von Mitarbeitern ("Bring your own device" – BYOD). Auch die Einrichtung von iPads im Mehrbenutzermodus, dem sogenannten "Shared iPad"-Modus ("Geteiltes iPad") wird behandelt. Der Modus ist nur für Organisationen verfügbar und erlaubt, einzelne iPads für die Nutzung durch mehrere Mitarbeiter zu konfigurieren.

120-minütiges Webinar im Mai und September

Zu den weiteren Themen gehören die Funktionen von Apples Device Enrollment Programs (DEP) zur automatischen Registrierung von iOS-Geräten beim MDM-System sowie Einkauf und Bereitstellung von Apps für den Unternehmenseinsatz mit Apples Volume Purchase Program (VPP).

Das Live-Webinar findet am Dienstag, den 31. Mai statt, Beginn ist um 10 Uhr. Ein weiteres Webinar zum Thema ist am 27. September 2022 geplant. Das Standard-Ticket für die Teilnahme an einem der Webinare kostet 129 Euro.

(lbe)