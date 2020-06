Live-Webinar: iOS in Unternehmen

Beim Einsatz von iPhones und iPads in Unternehmen gibt es einiges zu beachten – von einer zentralen Betreuung durch die Netzwerkadministration bis hin zur Trennung von privaten Daten und Unternehmensdaten auf iOS-Geräten, die Mitarbeiter selbst mitbringen (Bring your own device – BYOD).

Viele Neuerungen bei iOS-Geräteverwaltung

In einem Live-Webinar von Mac & i erklärt Mark Zimmermann, Fachautor und Spezialist für mobile Lösungen, die wichtigen Funktionserweiterungen bei der Geräteverwaltung in iOS 13, darunter die neue Benutzerregistrierung (User Enrollment) von privaten Geräten der Mitarbeiter und "Shared iPad", um ein iPad für die Nutzung durch mehrere Mitarbeiter einzurichten. Auch die Verteilung und Anbindung von iOS-Geräten über die Möglichkeiten eines MDM-Systems (Mobile Device Management) bei der zentralen Inventarisierung, Konfiguration und Verwaltung von iOS-Geräten steht auf der Agenda.

Sie lernen außerdem den Apple Business Manager (ABM) im Zusammenspiel mit einem MDM-System kennen. Beleuchtet wird dabei die Einrichtung, Anbindung und Nutzung der genannten Systeme. Im Umfeld der Managed Apple IDs hat Apple zudem einiges getan und das Fundament für viele neue Unternehmensfunktionen gelegt. Thema werden gegebenenfalls auch die im Unternehmensbereich relevanten Neuerungen von iOS 14 sein, dessen Einführung im Herbst erwartet wird.

120-minütiges Live-Webinar mit Q&A

Das 120-minütige Live-Webinar wird moderiert von Mac & i-Chefredakteur Stephan Ehrmann. Live-Demos gehören ebenfalls zum Programm, der Referent wird auch Fragen von Teilnehmern beantworten. Das Webinar richtet sich an System- und Netzwerkadministratoren sowie IT-Verantwortliche in Unternehmen. Es findet am 22. Juli 2020 um 10:30 Uhr statt, Tickets kosten 119 Euro (inkl. MwSt.). Im Anschluss lässt sich auch eine Aufzeichnung der Veranstaltung zum Preis von 99 Euro (inkl. MwSt.) kaufen.

(lbe)