Live-Webinar: iPhones und iPads richtig in Unternehmen einsetzen

Apple baut die Funktionen rund um den Firmeneinsatz von iPhones und iPads ständig aus, auch iOS 15 und iPadOS 15 bringen wieder wichtige Neuerungen. Die Geräte wollen zentral verwaltet und mit Software, Firmendokumenten und Einstellungen versorgt werden, zugleich spielt die strikte Trennung zwischen Unternehmensdaten und persönlichen Daten eine zentrale Rolle, wenn Mitarbeiter ihre privaten Apple-Geräte einsetzen (Bring Your Own Device – BYOD).

Für Admins und IT-Verantwortliche

Das Live-Webinar "iOS in Unternehmen: Bereitstellungsprogramme, Gerätemanagement, User Enrollment und Shared iPad" richtet sich an System- und Netzwerkadministratoren sowie IT-Verantwortliche in Unternehmen. Es erklärt praxisnah, worauf beim Unternehmenseinsatz der Apple-Geräte zu achten ist. Das Webinar beleuchtet Einrichtung, Anbindung und Einsatz von iPhones und iPads im Zusammenspiel mit MDM-Systemen. Auch die unterschiedlichen Verwaltungsarten stehen auf dem Programm, dazu gehören unter anderem die zentrale Konfiguration sowie Verwaltung und Inventarisierung von Geräten aus Firmenhand, ebenso wie Möglichkeiten zu einer sicheren Einbindung privater iPhones der Mitarbeiter.

Die Einrichtung von iPads im Mehrbenutzermodus gehört ebenfalls zum Themenfeld, die Funktion "Shared iPad" ("Geteiltes iPad") ist bislang ausschließlich für Firmen und Bildungseinrichtungen zugänglich. Behandelt werden auch die Optionen von Apples Device Enrollment Program (DEP) zur automatischen Registrierung von iOS-Geräten bei MDM-Systemen sowie Einkauf und Bereitstellung von Apps für den Unternehmenseinsatz mit dem Volume Purchase Program (VPP).

Live-Webinar am 9. November

Das Live-Webinar von Mac & i findet am 9. November 2021 statt, Beginn ist um 10 Uhr. Die rund zweistündige Veranstaltung wird von Mark Zimmermann, einem Spezialisten für mobile Lösungen, gehalten und von Mac & i-Chefredakteur Stephan Ehrmann moderiert. Live-Demos sowie ein Frage & Antwort-Teil dürfen nicht fehlen, Teilnehmer können dem Referenten über ein Eingabefeld in der Webinar-Plattform Fragen stellen. Die Teilnahme am Webinar kostet 129 Euro. Eine Videoaufzeichnung der Veranstaltung lässt sich im Anschluss abrufen.

