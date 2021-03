Livestream zum Exchange-Hack: BSI beantwortet Fragen ab 15:30 Uhr

Das BSI startet am heutigen Donnerstag um 15:30 Uhr einen Livestream zu den Fragen rund um den Exchange-Hack. In der vergangenen Tagen hatte es gezielte Attacken auf verschiedene Versionen von Microsofts Exchange Server gegeben. Inzwischen hat das BSI die Situationslage als "extrem kritisch" eingestuft. Aufgrund der hohen Nachfrage könne das Krisenteam des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik nicht alle Fragen einzeln beantworten, und bietet daher einen Livestream an.

Das BSI stellt sich live den Fragen zum Exchange-Hack.

