"Load an Help": SoftMaker spendet pro Download von FreeOffice & Co.

"Load and Help" nennt das Nürnberger Softwarehaus SoftMaker seine Aktion, in der es Downloads von Gratissoftware mit wohltätigen Spenden quittiert. Bis Heiligabend ist dem Hersteller jedes heruntergeladene Exemplar der jüngst erschienenen eigenen Bürosuite FreeOffice 2021 oder des PDF-Editors FreePDF 2019 10 Cent für ein ausgewähltes Hilfsprojekt wert.

Spenden für gute Zwecke

Über die Empfänger der Spenden hat der Hersteller noch nicht viel verraten, nur, dass jeder Aspirant auf der Hilfsplattform Betterplace.org vertreten sein muss. So klein der Betrag von 10 Cent je Download auch anmuten mag – in den vergangenen Jahren, zuletzt 2019, hat SoftMaker durch die Aktion zusammengerechnet 44.000 Euro zusammengebracht. Wie viel Geld dieses Jahr eintrudelt, kann man auf der Aktions-Webseite in Echtzeit verfolgen. Dort findet sich auch eine Liste der Begünstigten aus vergangenen Jahren.

Auslöser für die Einzelspenden sind Abrufe der in der kommenden c't-Ausgabe getesteten Bürosuite FreeOffice 2021 für Windows, Mac und Linux sowie des PDF-Editors FreePDF 2019 für Windows. Beide Pakete sind zwar gegenüber den jeweiligen Vollversionen SoftMaker-Office 2021 und FlexiPDF 2022 abgespeckt, aber dauerhaft und ohne Werbung oder störende Wasserzeichen nutzbar.

(hps)