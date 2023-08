Löten mit einer Hand: Dieses Projekt macht’s möglich

Wenn man von Hand lötet, braucht man dazu mindestens zwei Hände. Eine, um den Lötkolben zu halten und eine für das Lötzinn. Die dritte oder Helping Hand hält dann noch die Leiterplatte, an die etwas angelötet wird. Der Maker RoboticWorx hat jetzt als Alternative eine Vorrichtung gebaut, um mit einer Hand zu löten. Damit bleibt eine Hand frei, mit der man dann die Bauteile festhalten kann. Dadurch braucht man keine Angst mehr zu haben, ein Element mit dem Lötkolben zu verschieben.

Ein handelsüblicher Lötkolben wird dazu in eine speziell 3D-gedruckte Halterung eingespannt. Auf dieser Halterung befindet sich ein ESP32, der alles steuert. Er wird mit weiteren Komponenten wie Touchsensoren und Stromversorgungsteilen auf ein selbst designtes PCB aufgebracht.

Mithilfe eines Schrittmotors wird das Lötzinn per Knopfdruck direkt an die Lötstelle ausgegeben. Ein gezacktes Rad wickelt das Lötzinn von der Spule und schiebt es durch eine dünne Röhre, die an der Spitze des eingespannten Lötkolbens endet.

Auf dem YouTube-Kanal von RoboticWorx kann man das Gerät in Aktion sehen.

Auf der Projektseite gibt es eine detaillierte Anleitung zum Nachbauen.

RoboticWorx hat bereits Ideen für eine zweite Version mit weiteren Features. Etwa Lichtern für bessere Sicht oder Lötzinnausgabe per Pedal.

