Logi Bolt: Logitech mit neuer Drahtlostechnik für Mäuse und Tastaturen

Logitech hat ein neues Drahtlosprotokoll fürs Verbinden von PC-Periphere vorgestellt. Über Logi Bolt kann man Tastaturen und Mäuse kabellos mit dem Rechner verbinden. Der Drathlosstandard ist proprietär, funktioniert also nur mit zugeschnittenen Logitech-Produkten, und eignet sich laut Hersteller vor allem für die Arbeit im Home Office. Dafür soll Bolt sicherer sein als der bisherige Drathlosstandard Unifying, der immer wieder durch gravierende Sicherheitslücken aufgefallen ist.

Für Anwenderinnen und Anwender funktioniert Logi Bolt genau wie der bisherige Unifying-Standard: Ein Dongle wird in den USB-Slot des Rechners gesteckt. Mäuse und Tastaturen, die Logi Bolt unterstützen, verbinden sich nun automatisch damit. Im Vergleich zu Bluetooth-Verbindungen soll das Logi-Bolt-Signal stärker und beständiger ausfallen, Logitech verspricht eine stabile Verbindung für bis zu 10 Metern Abstand vom Gerät. Logi Bolt funktioniert laut Logitech nicht nur mit Windows, sondern auch mit macOS, iOS, iPadOS, Linux, ChromeOS und Android.

Mehr Sicherheit

Den Schwerpunkt legt Logitech auf die Sicherheit des neuen Drahtlosprotokolls: Es unterstützt laut Hersteller Bluetooth Low Energy Security Mode 1 auf Security Level 4 und zusätzliche Sicherheitsfeatures. In der Vergangenheit wurden mehrere Sicherheitslücken bei Logitechs Unifying-Protokoll gefunden, die etwa das Abhören von Tastatureingaben ermöglichten. Außerdem konnten Angreifer eigene Befehle einschleusen und somit Daten abgreifen. Ob Logitech sein Unifying-Protokoll auch in Zukunft nutzen oder die Verbindung bei künftigen Produkten komplett durch Log Bolt regeln will, ist offen.

Logi Bolt funktioniert nur auf Peripherie-Geräten, die explizit für den Drahtlosstandard ausgelegt wurden. Zum Marktstart bringt Logitech eine Reihe bereits verfügbarer Geräte mit Support für das Bolt-Protokoll erneut in den Handel, darunter MX Master 3 for Business und MX Anywhere 3 for Business. Die Mäuse und Tastaturen lassen sich zusätzlich auch per Bluetooth betreiben. Ein Bolt-Dongle kann bis sechs Mäuse oder Tastaturen mit einem Endgerät verbinden.

(dahe)