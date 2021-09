Logi Dock: Logitech-Dockingstation für Videokonferenzen

Unter dem Namen Logi Dock hat Logitech eine neue Dockingstation speziell fürs Homeoffice vorgestellt. Der Hersteller bietet sie als All-in-One-Gerät an, das insbesondere für Videokonferenzen entwickelt wurde.

Musik oder Videokonferenz

Unter anderem zeichnet sich das Logi Dock durch die integrierten Lautsprecher aus, die sich durchaus für die musikalische Unterhaltung eignen sollen. Ferner dient das Gerät als Freisprechanlage, die ebenfalls eine Geräuschunterdrückung umfasst.

Einer geplanten Konferenz kann der Nutzer einfach über einen Taster im Logi Dock beitreten. An diese erinnert ihn ferner eine Beleuchtung. Direkt am Gerät lassen sich außerdem Anrufe stumm schalten und beenden, auch die Kamera kann man hier deaktivieren.

Für private Gespräche kann der Anwender auf Wunsch automatisch auf ein Zone Wireless Headset oder Zone True Wireless Earbuds umschalten. Logitech plant eine Zertifizierung des Logi Docks für Konferenzdienste von Google, Microsoft und Zoom.

Ordnung auf dem Schreibtisch

Darüber hinaus dient das Gerät ebenfalls als herkömmliche Dockingstation: An ihr lassen sich bis zu zwei Monitore und weitere Peripherie an fünf USB-Ports anschließen. Weitere Details zu den Anschlüssen gibt Logitech aber noch nicht an.

Das Logi Dock erscheint in den beiden Farben Weiß und Grafit. Die geplanten Teams-zertifizierten Funktionen sind jedoch letzterem Modell vorbehalten. Als Preis ruft Logitech 449 Euro auf, verfügbar soll die Dockingstation im Winter 2021 sein.

(fo)