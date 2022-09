Logitech G Cloud: Handheld-Konsole fürs Cloud Gaming

Logitech hat mit der G Cloud eine Handheld-Konsole vorgestellt, die Cloud-Gaming-Titel abspielen soll. Die Hardware der Konsole selbst ist daher eher schwach – Spiele sollen nicht lokal ausgeführt werden, sondern auf das Gerät gestreamt werden. Nutzen kann man die Cloud-Gaming-Services GeForce Now und Xbox Game Streaming.

In den USA bietet Logitech seine G Cloud für 350 US-Dollar an, erhältlich ist das Handheld ab dem 17. Oktober. Vorbestellen können User in den USA und in Kanada für 300 US-Dollar. Noch ist unklar, ob und wann Logitech die G Cloud auch in Deutschland anbieten möchte.

Logitechs G Cloud ist ein Android-System und läuft mit Android 11. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Handy sind Steuerelemente aber direkt integriert: Rechts und links des IPS-Displays sitzen zwei asymmetrische Thumbsticks, dazu kommen die von Gamepads bekannten vier Input-Buttons sowie ein Steuerkreuz. An der Oberseite des Geräts sitzen links und rechts jeweils zwei Schultertasten. Logitechs G Cloud misst 25,6 x 11,7 x 3,2 cm und wiegt laut Hersteller 463 Gramm.

Die Logitech G Cloud eignet sich vorrangig zum Cloud Gaming, kann aber auch lokale Android-Apps ausführen. (Bild: Logitech)

Das Display selbst ist mit 7 Zoll so groß wie der Bildschirm des Steam Deck. Er unterstützt Touch und hat eine klassische FullHD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln, etwas mehr als Valves Handheld. Die Helligkeit gibt Logitech mit 450 nits an, die Bildwiederholrate liegt bei 60 Hertz.

USB-C und Klinkenbuchse

Ton gibt die Logitech G Cloud über zwei Stereo-Lautsprecher wieder, alternativ lassen sich Kopfhörer per Klinkenbuchse oder Bluetooth 5.1 inklusive AptX anschließen. Auch an den USB-C-Anschluss, der primär zum Laden gedacht ist, können Kopfhörer angeschlossen werden. Ein Mikrofon für Sprachchats ist ebenfalls eingebaut. Ins Netz kann die Logitech G Cloud ausschließlich per WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac.

Der Akku der G Cloud hat eine Kapazität von 6000 mAh, also etwas mehr als übliche Android-Handys. Logitech verspricht eine Gaming-Laufzeit von 12 Stunden. Die übrige Hardware ist dagegen eher schwach: 4 GByte Arbeitsspeicher und ein Snapdragon 720G reichen fürs Streamen von Spielen, dürften beim lokalen Ausführen von anspruchsvollen Android-Games schon ins Schwitzen kommen. Der interne Speicherplatz der Logitech G Cloud beträgt 64 GByte, ein MicroSD-Slot kann zur Speichererweiterung benutzt werden.

Wer mit der G Cloud spielen will, sollte also ein Streaming-Abo bei Nvidia oder bei Microsoft haben. Nvidias GeForce Now gibt es ab 10 Euro im Monat, der Xbox Game Pass Ultimate inklusive Streaming-Funktion kostet monatlich 13 Euro.

(dahe)