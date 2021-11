Logitech POP: Mehr Farbe fürs Büro

Unter den Namen POP Keys und POP Mouse stellt Logitech eine neue Tastatur und eine neue Maus vor, die den grauen Büroalltag auffrischen sollen: Beide Modelle sind in den drei betont farbenfreudigen Varianten Minze, Zartlila und Sonnenscheingelb erhältlich. Auch die runden Tasten, die der Hersteller als Schreibmaschinenstil bezeichnet, sollen für Abwechslung sorgen.

Die mechanische Tastatur lässt sich drahtlos mit dem Endgerät verbinden, entweder per Bluetooth wie beim Tablet oder Smartphone oder mit dem USB-Adapter Logi Bolt für den PC. Ein solcher schneller Wechsel soll sich ebenfalls durchs Design anbieten, denn Logitech hat wie bei Kompakttastaturen üblich den Ziffernblock eingespart.

Stets auf Emojis ausgelegt

Unüblich sind jedoch die Tasten über den Pfeiltasten: Logitech liefert acht austauschbare Kappen mit, die sich mit den individuell bevorzugten Emojis belegen lassen. Unter vier dieser befindet sich außerdem eine Taste fürs Emoji-Menü des Chats. Die Funktionstasten sind mit Kurzbefehlen für Sprachnachrichten, Bildschirmaufnahmen und das Stummschalten ebenfalls auf Chats und Videokonferenzen ausgelegt.

Auch die POP Mouse verfügt über einen individuell konfigurierbaren Schalter, standardmäßig sieht Logitech ihn fürs Emoji-Menü vor. Der Hersteller bewirbt obendrein sein SmartWheel getauftes Scroll-Rad: Es soll erkennen, ob man schnell durch ein Dokument blättern oder langsam und präzise arbeiten will. Genauso wie die POP Keys lässt sich die Maus drahtlos per Bluetooth oder Logi Bolt verbinden.

Zur Verfügbarkeit und den Preisen in Deutschland macht Logitech noch keine Angaben. In den USA kosten die POP Keys 99,99 US-Dollar und die POP Mouse 39,99 US-Dollar. In passenden Farben offeriert der Hersteller darüber hinaus ein Mauspad für 19,99 US-Dollar. Informationen zu den Geräten finden sich in der Ankündigung.

(fo)