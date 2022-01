Logitech Signature M650: Komfortable Büromaus auch für Linkshänder

Signature M650 heißt Logitechs neue kabellose Maus für den Arbeitsplatz. Sie soll vor allem eines sein: komfortabel. Daher bietet der Hersteller das Modell in unterschiedlichen Größen und auch für Linkshänder an. Denn obwohl es sich auf den ersten Blick um ein symmetrisches Äußeres zu handeln scheint, verbergen sich in der Daumenkuhle zwei individuell belegbare Tasten.

Hinzu kommt ein Scrollrad inklusive Mittelklick, von Logitech SmartWheel getauft. Diese Funktion soll erkennen, mit welcher Geschwindigkeit der Nutzer arbeiten will – zum Beispiel beim schnellen Überfliegen eines PDFs oder präzisen Markieren innerhalb eines Dokuments. Außerdem soll das Klicken deutlich leiser als bei anderen Büromäusen sein, sodass es bei Videokonferenzen nicht stören soll.

Die Daumenkuhle ist aus einem weichen Gummimaterial gefertigt, auf beiden Seiten soll so die Maus rutschfest anzupacken sein und auch nach stundenlanger Arbeit mit ihr nicht ermüden. Das USB-Dongle für die Funktechnik Logi Bolt liegt dem Paket bei. Der Preis von 44,99 Euro gilt für alle Varianten – Large, Large für Linkshänder und Medium – sowie alle erhältlichen Farben Grauweiß, Rose und Graphite. Weitere Details wie die genauen Abmessungen der unterschiedlichen Größen finden sich auf der Produktseite.

