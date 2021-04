Logitech beendet Produktion der Harmony-Universalfernbedienungen

Logitech hat die Produktion der Harmony-Universalfernbedienungen beendet. Diesen Schritt kündigte das Unternehmen in einem englischsprachigen Blog-Eintrag an. Demnach werden nur noch Restbestände der Fernbedienung verkauft.

Ein Blick auf die Webseiten der Online-Versandhändler zeigt: Diese Restbestände gibt es kaum noch, die meisten Modelle der Harmony-Reihe sind bereits ausverkauft. In Logitechs eigenem Online-Shop sind die meisten Geräte als "vorübergehend ausverkauft" gekennzeichnet. Wer bereits eine Harmony-Fernbedienung besitzt oder sich eines der letzten Exemplare sichern kann, soll sein Gerät laut Logitech weiterhin uneingeschränkt nutzen können.

Im Blog-Eintrag erklärt der Peripherie-Hersteller, die Datenbank an unterstützten Geräten und die Software für die Universalfernbedienungen sollen weiter gepflegt werden. Auch die Garantie der Harmony-Geräte verfällt mit dem Produktionsstopp nicht. Logitech erwartet somit keine Auswirkungen des Schritts auf bestehende Kunden und Kundinnen. "Unser Ziel ist es, den Dienst so lange aufrechtzuerhalten, wie die Leute ihn nutzen", schreibt Logitech in der Ankündigung. Auch die Integration von Assistenz-Software wie Google Assistant und Alexa soll bestehen bleiben.

Nur 6 Prozent des Tastatur-Umsatzes

Mit den Universalfernbedienungen von Logitech können neben Fernsehern auch Streaming-Geräte, Smart-Home-Devices und Spielekonsolen gesteuert werden. Dass Logitech seinen Harmony-Geräten keine große Zukunft zutraut, hat sich abgezeichnet, neue Produkte hat Logitech in den vergangenen Jahren nicht mehr vorgestellt.

In einem Interview mit dem Technik-Magazin The Verge sagte Logitech-Chef Bracken Darrell 2019, dass die Harmony-Fernbedienung unternehmensintern nur noch eine kleine Rolle spielen. Verkäufe der Universalfernbedienungen entsprachen demnach nur etwa 6 Prozent des Umsatzes mit dem Tastaturgeschäft. Laut Darrell ist die zurückgehende Beliebtheit von Universalfernbedienungen auf die wachsende Verbreitung von Smart TVs und smarten Assistenten zurückzuführen.

(dahe)