Logos als Phishing-Gegenmittel in E-Mails: Apple zieht bei BIMI mit

Apple ist bei BIMI mit an Bord: Die auf iPhones, iPads und Macs vorinstallierte Mail-App des Herstellers zeigt Markenlogos und einen Hinweis auf eine digitale Verifizierung an, wenn E-Mail-Absender die Vorgaben des "Brand Indicators for Message Identification" (BIMI) unterstützen. Die Funktion ist Teil von iOS 16, iPadOS 16 sowie macOS 13 Ventura. In älteren Versionen der Betriebssysteme unterstützt Apple Mail das bislang allerdings nicht, hier können Nutzer allerdings auf die Web-App in iCloud.com ausweichen, die ebenfalls um BIMI-Support erweitert wurde.

Digital zertifizierte E-Mails gegen Phishing

BIMI-konforme E-Mails sind zudem als "digital zertifiziert" markiert und mit dem Hinweis versehen, dass die E-Mail tatsächlich von einer Domain des angegebenen Absenders stammt und auch das Logo verifiziert ist. Inzwischen setzt auch Apple selbst in der E-Mail-Kommunikation mit seinen Kunden auf BIMI: Echte Apple-Mails werden also mit einem Apple-Logo versehen und erhalten den Zusatz, dass sie digital zertifiziert sind – wenn der E-Mail-Client des Empfängers es unterstützt.

Apple setzt auch bei eigenen E-Mails auf BIMI, Nutzer können so echte Mails leichter von Phishing unterscheiden.

Für Nutzer wird es so einfacher, zwischen echten Apple-Mails und Phishing-Mails zu unterscheiden. Phisher kopieren gerne die Apple-Schreiben und locken damit auf eine Phishing-Seite weiter, oft mit Schreckhinweisen auf eine angebliche iCloud-Kontosperrung oder einen vorgeblichen Fremdzugriff auf iCloud.

Apple Mail gilt neben Googles Gmail als einer der größten und meistgenutzten E-Mail-Clients weltweit. Auch Gmail unterstützt BIMI. Apple Mail ist die Standard-Mail-App auf gut 2 Milliarden aktiv genutzten Apple-Geräten, nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Anwender dürfte zu Dritt-Apps greifen. Erst seit gut zwei Jahren ist es auf dem iPhone überhaupt möglich, eine andere E-Mail-App als Standard einzurichten.

Markenlogos noch selten

Mails mit Markenlogos scheinen insgesamt noch relativ selten, neben Apple unterstützt das seit kurzer Zeit aber auch Amazon in E-Mails an Kunden. Was Unternehmen machen müssen, um auf diese Weise zertifizierte E-Mails zu versenden und ihr Logo einzublenden, wird im Forum von Mac & i Pro beschrieben (nur für Mac & i-Pro-Mitglieder).

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(lbe)