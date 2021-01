SUSE Longhorn 1.1 mit ARM64 und Prometheus

In der neuen Version 1.1 erhält Longhorn einige neue Funktionen für DevOp-Teams. Rancher und SUSE erweitern ihre Kubernetes-Storage-Plattform insbesondere um eine Unterstützung der ARM64-Architektur. Letzteres sei eine von der Community am häufigsten nachgefragten Funktionen gewesen und richtet sich vor allem an den Edge-Einsatz.

Auch lässt sich Longhorn nun mit Prometheus überwachen; um Backups anzulegen, können Anwender mit dem neuen Release außerdem auf CSI Snapshotter zurückgreifen. Ferner bietet Longhorn nun ReadWriteMany über mehrere Container hinweg, um Speicher-Volumen zwischen verschiedenen Pfaden auf unterschiedlichen Knoten teilen zu können.

Alle Details zur neuen Version 1.1 finden Leser in den Release Notes. Der Vorgänger 1.0 erschien Mitte 2020, seit Ende des Jahres gehört Rancher zu SUSE.

