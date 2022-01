Lucidworks stellt neue SaaS-Plattform für KI-gestützte Suche vor

Lucidworks, ein US-amerikanischer Anbieter von Customer-Experience-Lösungen, hat seine neue SaaS-Plattform Springboard vorgestellt. Das Multi-Tenant-fähige System soll das Herz neuer Anwendungen für die Suche, das Auffinden von und Stöbern in Daten stellen. Für den Anfang liefert Lucidworks einen Dienst, der KI-gestützt eine Suche auf dem Niveau großer Websuchmaschinen bieten soll.

Plug-and-Play: On-Site-Suche as a Service

Connected Search nennt sich der erste Dienst auf der neuen Cloud-Plattform, mit dem Unternehmen die Click-Through-Rate innerhalb ihrer Webapplikationen erhöhen können, Anwender also schneller gewünschte Ergebnisse erhalten sollen. Besonderes Know-how in Sachen künstlicher Intelligenz, Suche oder Softwareentwicklung sei dabei nicht vonnöten, diese Punkte würden vom Anbieter gedeckt. Anwender müssten lediglich den Zugriff auf ihr Webangebot ermöglichen, der Dienst erfasse alle relevanten Daten selbstständig. Die Relevanz von Suchergebnissen lasse sich über eine visuelle Oberfläche mittels per Drag-and-drop verschiebbarer Regeln anpassen.

Neben der Suche bietet Connected Search auch gängige Funktionen wie Web Analytics inklusive des Erfassens von Metriken und Bereitstellens von Reports, maschinelles Lernen für eine nach und nach bessere Relevanz von Suchergebnissen, Autocomplete-Vorschläge für Eingaben und Autokorrektur gegen Fehleingaben.

Die Preise für Connected Search beginnen ab 600 US-Dollar pro eine Million Requests und 100.000 Dokumenten pro Monat für Early-Access-Kunden. Im Laufe des Jahres will Lucidworks weitere Dienste auf der Springboard-Plattform bereitstellen: Connected Service für Self-Service-Portale und intelligentere Chatbots sowie Connected Commerce für dynamische Inhalte und KI-gestützte Produktvorschläge auf B2C-Seiten. Weitere Produkte für Angebote am Arbeitsplatz sind ebenfalls geplant.

(nb)