Lufthansa entwickelt Infrastruktur für Brennstoffzellen-Flugzeuge in Hamburg

In Hamburg soll die "Zukunft der Luftfahrt" getestet werden. Lufthansa Technik meint damit Flugzeuge, die mit flüssigem Wasserstoff betankt werden. Ein solches Flugzeug sowie die dazugehörige Infrastruktur am Boden soll am Hamburger Flughafen entwickelt und getestet werden. Dafür baut die Lufthansa-Tochter dort zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und dem Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung (ZAL) in den nächsten zwei Jahren eine virtuelle Entwicklungsplattform auf.

Auf der Plattform sollen Wartungs- und Bodenprozesse entworfen und getestet werden, die für Brennstoffzellen-Flugzeuge nötig sind. Außerdem will Lufthansa Technik einen stillgelegten Airbus 320 zu einem "stationären Labor" umrüsten. Das Flugzeug soll mit einer LH 2 -Infrastruktur ausgestattet als Feldlabor genutzt werden. DLR entwickelt eine virtuelle Umgebung, mit der Entwicklungsfelder digital kartiert werden. Auf diese Weise sollen nächste Flugzeuggenerationen durch virtuelle Modelle vorbereitet werden.

2035 Marktreif?

"Die Flugzeuge der Zukunft sind leichter, effizienter und fliegen mit alternativen Antriebskonzepten. Wasserstoff wird dabei eine wichtige Rolle spielen", sagte DLR-Vorstandsmitglied Markus Fischer. Flüssiger Wasserstoff werde in den Entwicklungsabteilungen großer Flugzeughersteller zunehmend konkreter als nachhaltiger Kraftstoff für zukünftige Generationen von Verkehrsflugzeugen in Betracht gezogen, heißt es in einer Mitteilung aus Hamburg. Airbus hatte im Januar dieses Jahres betont, spätestens 2035 Flugzeuge auf den Markt bringen zu wollen, die mit Wasserstoff betrieben werden.

(anw)