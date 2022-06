Luftraum über Deutschland zeitweise eingeschränkt: Probleme bei Flugsicherung

Bei der Flugsicherung in Langen hat es am Mittwoch offenbar technische Probleme gegeben. Das berichteten mehrere Medien am Morgen übereinstimmend. Der Luftraum über Teilen Deutschlands soll eingeschränkt gewesen sein. Grund ist den Berichten zufolge ein Softwareproblem im Kontrollcenter Langen. Eine Sprecherin der bundeseigenen Einrichtung soll die technischen Probleme bestätigt haben.

An einer Lösung wurde demnach umgehend gearbeitet. Der Münchner Merkur berichtet, dass die Probleme mittlerweile behoben sein sollen und der Flugverkehr ab 9 Uhr im normalen Betrieb laufen soll.

Bis dahin könne nur eingeschränkt geflogen werden. Das Center Langen kontrolliert den unteren Luftraum in der Mitte Deutschlands mit wichtigen Flughäfen wie Düsseldorf, Köln und Frankfurt. Das Gebiet reicht von Kassel bis zum Bodensee und von der französischen Grenze bis nach Thüringen. Überflüge sind nicht betroffen, weil sie von Lotsen im Center Karlsruhe überwacht werden.

Luftraum über Deutschland gesperrt: Erst vor kurzem Vorfall in der Schweiz

Vor einigen Tagen hatte es in der Schweiz eine Sperrung des Luftraums gegeben. Damals war ein Hardware-Defekt im Netzwerk als Ursache genannt worden. Wegen des technischen Problems bei der für die Schweiz zuständigen Flugsicherungsgesellschaft Skyguide war der Luftraum über dem Land stundenlang komplett gesperrt worden.

Der Vorfall in Deutschland kam am Mittwochmorgen zu einem Zeitpunkt, da viele Urlauber genervt sind aufgrund langer Schlangen an den Sicherheitskontrollen sowie Flugstreichungen an den Flughäfen.

(tkn)