Luftschiff: Spanische Fluggesellschaft bestellt zehn Airlander

Die regionale spanische Fluggesellschaft Air Nostrum hat beim britischen Unternehmen Hybrid Air Vehicles (HAV) zehn Luftschiffe reserviert, um damit ab dem Jahr 2026 innerspanische Strecken zu bedienen. Air Nostrum wäre damit die erste Fluggesellschaft, die die Neuentwicklung des 2007 gegründeten britischen Unternehmens in ihre Flugpläne aufnehmen würde.

Airlander 10 ist mit 92 m Länge, 42 m Breite und 26 m Höhe sowie einem Volumen von 38.000 m3 das zurzeit größte Fluggerät der Welt. Es wird mit Helium gefüllt, soll Platz für 100 Passagiere bieten und bis zu 130 km/h schnell fliegen können. Die Reichweite soll 7000 km betragen.

Ursprünglich entwickelte HAV ein Luftschiff für das US-amerikanische Verteidigungsministerium für Aufklärungszwecke, doch dieses gab das Projekt auf. 2014 widmete HAV sein Projekt für zivile Passagierflüge um, während des zweiten Flugs verunglückte 2016 ein Prototyp.

Weniger CO₂-Ausstoß als auf herkömmlichen Flüge

Die Fluggesellschaft Air Nostrum, die ihren Sitz in Valencia hat, fliegt unter der Marke Iberia Regional zwischen spanischen Städten, international steuert sie auch Ziele in Deutschland an. Die Spanier waren laut HAV-Mitteilung in den vergangenen sechs Monaten an der Entwicklung des Luftschiffs beteiligt. Noch in diesem Jahr soll die Produktion des Airlander im britischen South Yorkshire aufgenommen werden. Momentan ist HAV nach eigenen Angaben noch dabei, die Zertifizierung abzuschließen, zuvor seien dafür noch die Grundlagen erarbeitet worden, da es noch kein vergleichbares Fluggerät gegeben habe.

Die ersten Airlander sollen mit Verbrennungsmotoren fliegen – zwei vorn, zwei hinten – und 2025 fertig sein. Während des Flugs sollen die beiden vorderen Motoren abgeschaltet werden. HAV strebt an, dass bis 2030 alle Motoren, die einen Airlander antreiben, rein batterieelektrisch angetrieben werden.

HAV rechnet vor, dass ein Airlander für die 271 km zwischen Liverpool und Belfast 5 Stunden und 20 Minuten benötigen und je Passagier 4,75 kg CO₂ ausstoßen würde. Ein herkömmliches Passagierflugzeug bringe es auf 4 Stunden 24 Minuten Reisedauer und 67,75 kg CO₂ pro Passagier. HAV plant mit dem Airlander 50 ein Luftschiff, das 200 Passagiere befördern können soll oder wahlweise bis zu sechs Standardcontainer als Frachtluftschiff.

