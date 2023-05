Lumix S5IIx und Video-Firmware für S5II kommen im Juni mit Blackmagic Raw

Bereits im Januar hatte Panasonic die sehr ähnlichen Kameras S5II und S5IIx angekündigt, einige Wochen später kam das kleinere Modell (Test) in den Handel. Die S5IIx mit mehr Videofunktionen kommt erst Mitte Juni auf den Markt, wie das Unternehmen jetzt mitteilte.

Bei der S5IIx, bisweilen auch Black Edition genannt, hat Panasonic den Schwerpunkt aufs Filmen gelegt, sie kann im Gegensatz zur S5II auch RAW-Video per HDMI ausgeben oder auf einer externen SSD speichern. Dann ist neben Apples ProRes Raw nun auch Blackmagic Raw geboten, was bei Vorstellung der Kameras nicht angekündigt worden war.

Neu ist auch eine Unterstützung für mehr externe Recorder von Atomos, eine Übersicht der Formate dafür gibt es bei Panasonic. Livestreaming per WLAN oder USB über ein verbundenes Smartphone beherrscht die Kamera ebenfalls. Auch ein USB-Ethernet-Adapter für das Streaming in kabelgebundene Netze kann verwendet werden.

Fürs Filmen besser gleich die S5IIx

Die RAW-Ausgabe per HDMI lässt sich bei der S5II über die neue Firmware 2.0 nachrüsten, nicht aber die anderen genannten Funktionen. Am 13. Juni 2023 will Panasonic dafür einen digitalen Schlüssel unter mit der Produktbezeichnung DWW-SFU2 zur Verfügung stellen, er kostet 199 Euro. Die unverbindlichen Preisempfehlungen für die Kameras ohne Objektive betragen 2.199 Euro für die S5II und 2.499 Euro für die S5IIx.

Wer absehen kann, dass er die erweiterten Videofunktionen wie unter anderem das Livestreaming auch braucht, sollte daher für den Aufpreis von 100 Euro im Vergleich zu S5II plus Firmware-Schlüssel gleich zur S5IIx greifen. Beim Fotografieren sind die beiden Kameras identisch, das gilt auch für die Funktion "Live-Composite" zum Zusammensetzen von Langzeitbelichtungen, welche die S5II nun auch mit der neuen Firmware 2.0 erhält.

(keh)