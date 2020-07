Luxus-Elektroauto Lucid Air soll Anfang 2021 zu haben sein

Das kalifornische Unternehmen Lucid Motors hat den Verkaufsbeginn seines Luxus-Elektroautos bekannt gegeben. Anfang 2021 soll die Limousine Lucid Air ausgeliefert werden, heißt es in einer Mitteilung.

Ursprünglich sollte das 2016 angekündigte Fahrzeug in diesem Jahr auf den Markt kommen, doch daraus wurde nichts. Inzwischen war ein Video zu sehen, in dem der Lucid Air die angestrebte Reichweite von umgerechnet 640 km demonstrieren soll. Am 9. September soll das Auto endlich in einer Präsentation zu sehen sein, schreibt Lucid Motors.

Autonome Möglichkeiten

Das Auto soll unter anderem einen autonomen Parkassistenten haben, einschlafende Fahrer wecken, automatisch notbremsen und die Geschwindigkeit dem Highway-Verkehr anpassen können. Dafür sorgen soll das Fahrassistenzsystem DreamDrive mit 32 multimodalen Sensoren aus Kameras, Radar- und Ultraschall-Sensoren sowie einem Langstrecken-Lidar.

Bild 1 von 51 Luxus-Elektroauto Lucid Air (51 Bilder)

(Bild: Lucid Motors)

Damit soll Level 2 des automatisierten Fahrens möglich sein, auf dem das Fahrzeug die Spur halten, bremsen und beschleunigen kann, der Fahrer aber immer sein Auto im Griff haben muss. Mit einem Update sei laut Lucid Motors Level 3 möglich, auf dem der Fahrer sich zwischendurch kurz auch einmal um etwas anderes als um den Verkehr kümmern darf.

(Quelle: Lucid Motors)

Für den Verkauf will Lucid Motors in den USA kommendes Jahr 20 Verkaufsstellen eröffnen. Für die Reservierung müssen Kunden 1000 US-Dollar hinterlegen, die sie zurückbekommen sollen, wenn sie ihr Ansinnen revidieren. Der endgültige Preis für eine Limousine steht noch nicht fest, in Medienberichten war von 100.000 US-Dollar die Rede.

