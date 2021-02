Luxus-Elektroauto Lucid Air soll Ende 2021 nach Europa kommen

Eigentlich sollte die Elektro-Luxuslimousine Lucid Air derzeit schon auf europäischen Straßen rollen, daraus wurde offenbar nichts. In einem knappen Tweet kündigte Hersteller Lucid Motors nun an, dass die Auslieferung in Europa Ende dieses Jahres beginnen soll.

Ursprünglich sollte das 2016 angekündigte Fahrzeug 2020 auf den Markt kommen, dann verschob Lucid den Start auf Anfang 2021. Auf der Website für die Reservierung wird als Verfügbarkeit "2022" angezeigt, wenn Nutzer dort "Germany" aussuchen, für die USA wird "early 2022" angezeigt. Aus Berichten geht hervor, dass die Produktion 2021 aufgenommen werden soll.

Bereit für autonomes Fahren

Der Lucid Air soll eine Leistung von knapp 80 kW aufbringen können mit einer Reichweite von gut 800 km in der Ausführung für mindestens 131.500 US-Dollar; die Basisversion mit 650 km Reichweite soll 69.000 US-Dollar kosten. Von 0 auf 100 km/h soll es die E-Limousine in 2,5 Sekunden schaffen.

Damit soll Level 2 des automatisierten Fahrens möglich sein, auf dem das Fahrzeug die Spur halten, bremsen und beschleunigen kann, der Fahrer aber immer sein Auto im Griff haben muss. Mit einem Update sei laut Lucid Motors Level 3 möglich, auf dem der Fahrer sich zwischendurch kurz auch einmal um etwas anderes als um den Verkehr kümmern darf.

Das Auto soll unter anderem einen autonomen Parkassistenten haben, einschlafende Fahrer wecken, automatisch notbremsen und die Geschwindigkeit dem Highway-Verkehr anpassen können. Dafür sorgen soll das Fahrassistenzsystem DreamDrive mit 32 multimodalen Sensoren aus Kameras, Radar- und Ultraschall-Sensoren sowie einem Langstrecken-Lidar.

